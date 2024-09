liveblog Krieg in Nahost ++ UN-Mitarbeiter bei Angriff auf Schule getötet ++ Stand: 12.09.2024 10:25 Uhr

Bei einem israelischen Angriff auf ein Schulgebäude in Gaza sind nach Angaben der UN sechs UNRWA-Mitarbeiter getötet worden. Die Hamas trifft Vermittler für Beratungen über eine Waffenruhe. Die Entwicklungen im Liveblog.

Das von der Terrormiliz Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen hat die Zahl der Todesopfer seit Ausbruch des Krieges in Nahost nochmals erhöht. Demnach sollen seitdem 41.118 Menschen im Gazastreifen getötet worden sein, mehr als 95.100 Menschen seien verletzt worden. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Nach Angaben von palästinensischen Behörden sollen bei dem israelischen Angriff auf ein Schulgebäude in Nuseirat mindestens 18 Menschen getötet worden sein. Von unabhängiger Seite lassen sich die Angaben nicht prüfen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Bei einem israelischen Angriff auf ein ehemaliges Schulgebäude in Nuseirat im zentralen Gazastreifen sind nach Angaben der UN sechs Mitarbeiter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA getötet worden. "Was in Gaza passiert, ist völlig inakzeptabel", erklärte UN-Generalsekretär António Guterres im Onlinedienst X. "Unter den Getöteten sind sechs unserer UNRWA-Kollegen."

UNRWA erklärte, noch nie seien bei einem einzelnen Angriff so viele Beschäftigte des Hilfswerks getötet worden. "Diese Schule wurde seit Kriegsbeginn fünf Mal getroffen", erklärte UNRWA auf X. "Sie ist das Zuhause von rund 12.000 Vertriebenen, hauptsächlich Frauen und Kinder."

Israel bestätigte den Angriff. In dem Gebäude befand sich laut israelischer Luftwaffe ein Kommando- und Kontrollposten der Terrormiliz Hamas. Bestätigt sind diese Angaben nicht. Mitarbeiter einer Klinik in Nuseirat sprachen von mindestens 14 Todesopfern durch den Angriff.

Eine Hamas-Delegation hat nach Angaben der Terrororganisation am Mittwoch in Doha katarische und ägyptische Vermittler zu Gesprächen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassung der israelischen Geiseln getroffen.

Ihr Verhandlungsführer Chalil al-Hadscha traf mit dem katarischen Regierungschef Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani und dem ägyptischen Geheimdienstchef Abbas Kamel zusammen, wie es in einer Erklärung der Hamas hieß.

Bei Luftangriffen im Gazastreifen sind nach örtlichen Angaben mindestens 20 Menschen gestorben. US-Verteidigungsminister Austin äußerte sich besorgt über die Verantwortung Israels beim Tod einer US-Bürgerin. Die Entwicklungen vom Mittwoch zum Nachlesen.