liveblog Nahost-Krieg ++ UN verurteilen Angriff auf Botschaft nicht ++ Stand: 04.04.2024 04:48 Uhr

Der UN-Sicherheitsrat hat die Verurteilung des Angriffs auf das iranische Botschaftsgelände zurückgewiesen. US-Präsident Biden und der israelische Ministerpräsident Netanyahu werden heute miteinander telefonieren. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Das US-Militär hat mitgeteilt, US-Streitkräfte hätten eine angreifende ballistische Anti-Schiffs-Rakete und zwei Kampfdrohnen abgeschossen. Diese seien von der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz aus dem Jemen in Richtung Rotes Meer gestartet worden. Verletzungen oder Schäden seien nicht gemeldet worden. "Darüber hinaus zerstörten CENTCOM-Kräfte in diesem Zeitraum ein mobiles Boden-Luft-Raketensystem in einem von der Huthi-Miliz kontrollierten Gebiet", heißt es in der Mitteilung auf der Plattform X.

Im UN-Sicherheitsrat ist eine Verurteilung eines Luftangriffs auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien gescheitert. Die USA, Großbritannien und Frankreich lehnten eine von Russland entworfene Erklärung des UN-Sicherheitsrats ab. Presseerklärungen des 15-köpfigen Rates müssen einstimmig verabschiedet werden. Diplomaten berichteten, die USA hätten bei einem Treffen am Dienstag erklärt, viele der Fakten über die Geschehnisse am Montag in Damaskus seien noch unklar. So sei noch nicht bestätigt, dass es sich bei dem getroffenen Gebäude um eine diplomatische Einrichtung gehandelt habe. Frankreich und Großbritannien hätten die USA unterstützt.

US-Präsident Joe Biden und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu werden heute miteinander telefonieren. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AP aus Washingtoner Regierungskreisen. Das Gespräch ist angesichts der wachsenden Frustration des Weißen Hauses über Israels Kriegsführung im Gazastreifen brisant. Zuletzt hatten Biden und Netanyahu am 18. März miteinander gesprochen. Bei dem Telefonat dürfte es auch um den israelische Luftangriff gehen, bei dem sieben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet worden waren - darunter ein amerikanischer Staatsbürger

Benny Gantz, Mitglied im israelischen Kriegskabinett, ruft zu Neuwahlen im September auf. Die Leichen der bei einem israelischen Luftangriff getöteten Mitarbeiter sollen in Ägypten angekommen sein. Alle Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.