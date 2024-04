Lage in Nahost Israel beruft Reservisten zur Luftverteidigung ein Stand: 04.04.2024 08:55 Uhr

Nach dem Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus bleiben zentrale Fragen offen. Israel gibt weiter kein Statement, baut nun aber seine Luftverteidigung aus - laut Medienberichten als Reaktion auf Drohungen aus Teheran.

Die israelische Armee will zur Raketenabwehr Reservisten mobilisieren. Nach einer Lagebeurteilung sei beschlossen worden, die Personalstärke zu erhöhen und Reservisten für die Luftverteidigung einzuberufen, teilte das israelische Militär mit. Die Gründe dafür nannte die Armee nicht explizit. Israelische Medien berichteten, Hintergrund seien Drohungen aus Teheran.

Nach einem Luftangriff auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Syriens Hauptstadt Damaskus mit mehreren Toten hatte der Iran erneut Vergeltung angekündigt. Der Angriff werde "nicht unbeantwortet bleiben", sagte Irans Präsident Ebrahim Raisi. Irans Außenministerium geht davon aus, dass Erzfeind Israel den Angriff flog. Auch nach Einschätzung der US-Regierung ist Israel verantwortlich. Israel kommentierte den Vorfall nicht.

Uneinigkeit im Weltsicherheitsrat

Im UN-Sicherheitsrat in New York scheiterte eine Verurteilung des Angriffs. Die USA, Großbritannien und Frankreich lehnten eine von Russland entworfene Erklärung ab. Presseerklärungen des 15-köpfigen Rats müssen einstimmig verabschiedet werden. Das Gremium hatte in der Vergangenheit mehrmals Angriffe auf diplomatische Einrichtungen verurteilt.

Diplomaten berichteten einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, die USA hätten bei einem Treffen am Dienstag erklärt, viele der Fakten über die Geschehnisse in Damaskus seien noch unklar. So sei noch nicht bestätigt, dass es sich bei dem getroffenen Gebäude um eine diplomatische Einrichtung gehandelt habe. Frankreich und Großbritannien hätten die USA unterstützt.

"Dies ist ein klares Beispiel für die Doppelmoral der westlichen 'Troika' und ihre tatsächliche und nicht nur deklaratorische Einstellung zu Legalität und Ordnung im internationalen Kontext", schrieb der stellvertretende russische UN-Botschafter, Dmitri Poljanski, auf der Plattform X.

EU und Deutschland mahnen zur Zurückhaltung

Die EU verurteilte den Luftangriff und forderte Zurückhaltung. "In dieser äußerst angespannten regionalen Situation ist es unerlässlich, äußerste Zurückhaltung zu üben", schrieb Peter Stano, ein Sprecher der Europäischen Kommission, auf X. "Der Grundsatz der Unverletzlichkeit der diplomatischen und konsularischen Einrichtungen und des Personals muss in allen Fällen und unter allen Umständen im Einklang mit dem Völkerrecht respektiert werden."

Die Bundesregierung äußerte sich verhaltener. "Wir kennen die Berichte, dass das ein Gebäude des Iran, der iranischen Botschaft ist, dass es iranisches Konsulatsgebäude gewesen sein soll", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. "Wir kennen auch Äußerungen aus anderer Quelle, die das bestreiten." Dies könne man nicht abschließend überprüfen.

"Aber gewaltsame Maßnahmen oder militärische Operationen, die sich gegen Botschaften oder Konsulate richten, bergen gefährliches Eskalationspotenzial", fügte der Sprecher hinzu. "Und jeder bestätigte bewaffnete Angriff gegen eine Botschaft oder ein Konsulat wäre ein Grund zur Sorge."