liveblog Lage im Nahen Osten ++ US-Außenminister spricht mit Jordaniens König ++ Stand: 28.01.2025 09:12 Uhr

Nach Trumps Umsiedlungsvorschlägen hat US-Außenminister Rubio mit Jordaniens König Abdullah gesprochen. Kanzler Scholz betonte die Bereitschaft, den Wiederaufbau in Gaza zu unterstützen. Die Entwicklungen im Liveblog.

US-Außenminister Rubio spricht mit Jordaniens Abdullah über Gaza

Kanzler Olaf Scholz hat die deutsche und europäische Bereitschaft betont, sich am Wiederaufbau des Gazastreifens zu beteiligen. "Gaza darf die wieder Ausgangspunkt für mörderischen Terrorismus werden", sagte er in Berlin. Aber die Bewohnerinnen und Bewohner müssten deshalb eine Perspektive bekommen. Auch eine reformierte palästinensische Autonomiebehörde für den Gazastreifen müsse in die Verantwortung hineinwachsen.

Scholz stellt sich damit indirekt auch gegen Vorschläge von US-Präsident Donald Trump, dass die palästinensische Bevölkerung den Gazastreifen ganz verlassen sollte.

US-Außenminister Marco Rubio hat mit Jordaniens König Abdullah telefoniert, wie das Außenministerium mitteilte. Das Telefonat erfolgte zwei Tage nach dem Vorschlag von Präsident Donald Trump, Jordanien und Ägypten sollten mehr Palästinenser aus Gaza aufnehmen.

"Der Außenminister und König Abdullah besprachen die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens in Gaza, die Freilassung von Geiseln und die Schaffung eines Weges für Sicherheit und Stabilität in der Region", hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums. Trumps Äußerungen vom Wochenende wurden in der Erklärung nicht erwähnt.

Die Außenminister der EU wollen mit gelockerten Sanktionen den Wiederaufbau in Syrien unterstützen. Zugleich betonen sie, die Lage weiter zu beobachten.

Außenministerin Annalena Baerbock hat erstmals mit ihrem neuen US-Amtskollegen Marco Rubio telefoniert und ihren Willen zur Zusammenarbeit bekundet. "Wir wollen mit der neuen US-Regierung eng zusammenzuarbeiten", wurde die Grünen-Politikerin auf der Plattform Bluesky vom Auswärtigen Amt zitiert, nachdem sie etwa eine halbe Stunde lang mit Rubio gesprochen hatte. "Europa will mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen", machte sie demnach deutlich.

Baerbock und Rubio hätten auch über die Bedeutung einer starken Nato, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die Lage in Syrien, im Gazastreifen und im Mittleren Osten sowie über die Haltung zu China gesprochen.

Acht von 33 Geiseln, die in der ersten Phase des Waffenruhe-Abkommens freikommen sollten, sind laut Israel tot. US-Präsident Trump stößt mit seinen Umsiedlungsplänen in der EU auf Widerspruch.