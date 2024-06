liveblog Krieg im Nahen Osten ++ USA wollen UN-Sicherheitsrat einbeziehen ++ Stand: 04.06.2024 05:39 Uhr

Die USA wollen den neuen Vorstoß für eine Feuerpause im Nahost-Krieg in den UN-Sicherheitsrat einbringen. In San Francisco hat es eine Protestaktion in der Nähe des israelischen Konsulat gegeben. Die Entwicklungen im Liveblog.

In San Francisco hat die Polizei etwa 70 Personen abgeführt, die sich geweigert hatten, ein Gebäude zu verlassen, in dem auch das israelische Konsulat untergebracht ist. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt.

Das Konsulat teilte mit, dass man "entsetzt, aber nicht überrascht" von der Protestaktion gewesen sei. Die Polizei habe schnell reagiert.

Die USA wollen den neuen Feuerpausen-Vorschlag zum Nahost-Krieg in den UN-Sicherheitsrat einbringen. Der Rat müsse mit einer Annahme der Beschlussvorlage darauf bestehen, dass die Hamas das Abkommen inklusive der Freilassung der Geiseln, einen vollständigen Waffenstillstand, die Ermöglichung großangelegter humanitärer Hilfe sowie den Wiederaufbauplan für Gaza akzeptiere, teilte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas Greenfield mit. "Die Mitglieder des Rates sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen."

Eine Resolution braucht mindestens die Zustimmung von neun der 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Zudem darf keine Veto-Macht (USA, Frankreich, Vereinigtes Königreicht, China, Russland) dagegen stimmen.

Biden hatte am Freitag Details eines Entwurfs für einen Deal in drei Phasen genannt, dem Israel nach Angaben der US-Regierung bereits zugestimmt hat.

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hat US-Medienberichte dementiert, wonach Netanyahu am 13. Juni vor dem US-Kongress sprechen wird. Es gebe noch keinen Termin, heißt es dazu aus seinem Büro. Der 13. Juni scheide als Termin allerdings aus, weil er auf einen jüdischen Feiertag fällt - das Wallfahrtsfest Schawuot.

Reden ausländischer Staatsoberhäupter vor dem Kongress sind eine Würdigung, die den engsten Verbündeten der USA oder herausragenden Persönlichkeiten der Welt vorbehalten ist.

Das israelische Militär hat bestätigt, dass vier Geiseln der Hamas bereits vor Monaten ums Leben kamen. Vertreter der Palästinenser haben den Beitritt zu Südafrikas Völkermordklage gegen Israel beantragt.