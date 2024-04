liveblog Nahost-Krieg ++ Erneut Proteste in Israel gegen Netanyahu ++ Stand: 23.04.2024 04:04 Uhr

In Israel hat es erneut Proteste gegen Regierungschef Netanyahu gegeben. Einem Bericht zufolge rückt Israels Bodenoffensive in Rafah näher. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Trotz internationaler Warnungen rückt die von Israel angekündigte Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens einem Medienbericht zufolge näher. Israel bereite sich darauf vor, Zivilisten aus Rafah in die nahe gelegene Stadt Chan Junis und andere Gebiete zu bringen, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf ägyptische Beamte, die über die israelischen Pläne informiert seien. Zu diesem Zweck sollten Unterkünfte mit Zelten, Lebensmittelverteilungszentren und medizinische Einrichtungen wie Feldlazarette eingerichtet werden, hieß es. Diese Evakuierungsaktion würde zwei bis drei Wochen dauern und in Abstimmung mit den USA, Ägypten und anderen arabischen Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt werden, hieß es.

Zu Beginn des jüdischen Pessach-Festes ist es in Israel erneut zu Protesten von Angehörigen der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gegen die Regierung des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu gekommen. Hunderte Demonstranten versammelten sich am Abend vor einem Privathaus von Netanyahu in der Stadt Caesarea und forderten den Ministerpräsidenten auf, eine Einigung zur Freilassung der Geiseln in der Gewalt der radikal-islamistischen Hamas zu erzielen, wie die "Times of Israel" berichtete.

