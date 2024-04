Krieg im Nahen Osten US-Medien berichten über Angriff auf Iran Stand: 19.04.2024 07:00 Uhr

Israel soll laut US-Medienberichten eine Militäroperation gegen den Iran durchgeführt haben. In der Metropole Isfahan soll es zu Explosionen gekommen sein. Die iranische Regierung spricht von Drohnen, die dort abgefangen worden seien.

Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge soll Israel den Iran angegriffen haben. Die Sender ABC News, MSNBC und Fox News und andere Medien berichteten unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, Israel habe in der Nacht eine Militäroperation im Iran durchgeführt.

Das sei eine Reaktion auf die iranischen Luftangriffe auf Israel am vergangenen Wochenende gewesen. Mehrere US-Medien berichteten von einer oder mehreren israelischen Raketen, die ein Ziel im Iran angegriffen hätten. Das Pentagon bestätigte die Berichte bisher nicht. Auch aus Israel gibt es bislang keine Stellungnahme.

Fox News berichtete unter Berufung auf eine Quelle beim Militär, es habe sich um einen "begrenzten Angriff" gehandelt. Die USA seien nicht beteiligt gewesen und die Israelis hätten die US-Regierung vorab informiert.

Iranische Medien meldeten Explosion in Isfahan

In der Nacht hatten iranische Medien über eine Explosion nahe dem Flughafen der Stadt Isfahan berichtet. Inzwischen erklärte ein iranischer Regierungsvertreter laut der Nachrichtenagentur Reuters, dass es keinen Raketenangriff auf den Iran gegeben habe.

Die in Isfahan gehörten Explosionen seien auf die Aktivierung der iranischen Luftabwehrsysteme zurückzuführen, sagt der Regierungsvertreter zu Reuters. Zuvor hatte das iranische Staatsfernsehen berichtet, dass drei Drohnen über Isfahan gesichtet worden seien. Die Luftabwehr sei aktiviert worden und habe die Drohnen zerstört. Es gebe keine Schäden.

In Isfahan befindet sich ein Militärstützpunkt. Auch das größte nukleare Forschungszentrum des Landes ist in der Kulturstadt angesiedelt. In mehreren Provinzen des Landes wurde Staatsmedien zufolge die Flugabwehr aktiviert, an mehreren Flughäfen wurde der Betrieb vorübergehend eingestellt.