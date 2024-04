Einschätzung von Korrespondentin Große Sorge in den USA vor der Reaktion Israels Stand: 14.04.2024 00:08 Uhr

In den USA befürchtet man, dass sich der Konflikt nun auf die gesamte Region ausweiten könnte. Das hänge auch davon ab, wie Israel nun reagiere, so ARD-Korrespondentin Marion Schmickler.

Viele Experten in den USA habe es überrascht, dass sich Irans Angriff direkt an Israel richtet, berichtet ARD-Korrespondentin Marion Schmickler. Darauf habe man sich offenbar nicht eingestellt.

Doch das große Problem seien nicht die Drohnen, denn man gehe davon aus, sie gut abfangen zu können. Die große Sorge sei: wie reagiert Israel? Wenn Israel den Iran direkt angreife, wäre das ein Szenario, welches Präsident Joe Biden immer verhindern wollte.

Doch es gebe einen kleinen Hoffnungsschimmer, so Schmickler. Denn es bestünden immer immer noch offene Kanäle zwischen Washington und Teheran. So sei die US-Regierung bereits vorab über den Angriff informiert worden. Das sei ein Hoffnungsschimmer. Denn es bedeute, dass Iran kein Interesse an an einem größeren Konflikt habe.