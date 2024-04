Nach Irans Angriff auf Israel Sorge in den USA über mögliche Eskalation Stand: 14.04.2024 08:25 Uhr

US-Präsident Biden will mit den G7-Staaten über eine gemeinsame Reaktion auf Irans Angriff auf Israel beraten. In den USA wächst die Besorgnis, dass der Krieg im Nahen Osten in eine neue, gefährliche Phase treten könnte.

US-Präsident Joe Biden war kurz nach Beginn des iranischen Angriffs ins Weiße Haus zurückgekehrt, hatte eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats einberufen und mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu telefoniert.

Er verurteile den beispiellosen iranischen Angriff aufs Schärfste, so Biden im Anschluss in einer schriftlichen Erklärung. In der Region stationierte US-Streitkräfte hätten Israel dabei geholfen, fast alle anfliegenden Drohnen und Raketen abzuschießen, so der US-Präsident weiter. Er habe Israels Premierminister Netanyahu die weitere unumstößliche Unterstützung der USA zugesichert.

Biden kündigte an, heute mit den Regierungschefs der anderen G7-Staaten eine gemeinsame diplomatische Antwort auf den Angriff des Iran abzustimmen.

"Das ist nun ein Regionalkrieg"

In den US-Medien sind sich die meisten Kommentatoren einig: Dieser erste direkte iranische Angriff auf Israel schlägt ein neues Kapitel auf. Der israelisch-amerikanische Journalist Barak Ravid sagte bei CNN: "Dieser Krieg ist jetzt in einer neuen Phase. Eine Phase, die die Biden-Regierung vom ersten Tag an zu verhindern versucht hat. Das ist nun ein Regionalkrieg."

Der frühere republikanische Verteidigungsminister Mark Esper sagte, die Größe des iranischen Vergeltungsangriffs habe ihn überrascht: "Das ist eindeutig unverhältnismäßig. Ich habe etwas viel Kleineres erwartet. Dies ist eine wirklich erhebliche Eskalation", so Esper. Er erwarte nun wiederum einen Gegenschlag Israels.

Der demokratische Kongressabgeordnete Adam Smith sagte, er sei sehr besorgt und befürchte eine Eskalationsspirale - auch wenn Präsident Biden voraussichtlich mit aller Macht versuchen werde, das zu verhindern. "Nach diesem Angriff des Iran erleben wir einen sehr gefährlichen Moment mit der Frage: Was kommt als Nächstes?", so Smith.