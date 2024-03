liveblog Nahost-Krieg ++ Hamas will an ursprünglichem Vorschlag festhalten ++ Stand: 26.03.2024 02:15 Uhr

Die Hamas will an ihrem ursprünglichen Waffenstillstandsvorschlag festhalten. US-Außenminister Blinken hat in einem Telefonat mit Israels Verteidigungsminister Gallant Alternativen zur Bodenoffensive in Rafah unterstrichen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Laut einer Mitteilung seines Ministeriums hat US-Außenminister Antony Blinken bei einem Treffen mit dem israelischen Verteidigungsminister Joav Gallant unterstrichen, dass es Alternativen zu einer Bodeninvasion in Rafah gebe, die sowohl Israels Sicherheit als auch den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung besser gewährleisten würden.

Die Hamas will an ihrem ursprünglichen Vorschlag für einen Waffenstillstand festhalten. Dies teilte die Extremistenorganisation den internationalen Vermittlern in Kairo mit. Hamas pocht demnach weiterhin auf einen umfassenden Abzug aller israelischen Truppen aus dem Gazastreifen und die Rückkehr vertriebener Palästinenser an ihre Heimatorte. Zudem forderte die Hamas einen "echten Gefangenenaustausch". Aus dem Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu gibt es bisher noch keine Stellungnahme dazu.

Hamas hatte den internationalen Vermittlern Mitte März einen Waffenstillstandsvorschlag vorgelegt, der die Freilassung israelischer Geiseln im Gegenzug für die Freilassung palästinensischer Gefangener vorsah. Die Extremistenorganisation hatte dazu erklärt, sie wolle zuerst einige kranke und alte israelische Geiseln sowie Frauen und Kinder gegen 700 bis 1000 Palästinenser austauschen. Hundert dieser Palästinenser verbüßen zur Zeit lebenslängliche Haftstrafen in israelischen Gefängnissen. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu hatte diesen Vorschlag als "unrealistisch" bezeichnet. Israel werde seine Bodenoffensive fortsetzen, bis die Hamas ausgeschaltet sei.

Deutschland hat 45 Millionen Euro für die Arbeit des Palästinenser-Hilfswerks UNRWA bereit gestellt. Nach Schätzungen von Hilfsorganisationen bedrohen tausende Blindgänger die Menschen im Gazastreifen. Die Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.