liveblog Krieg in Nahost ++ Hamas wirft Israel Angriff auf Hilfszentrum vor ++ Stand: 15.03.2024 06:52 Uhr

Die Hamas wirft Israel Angriffe auf ein Hilfszentrum im Gazastreifen und während der Verteilung von Hilfsgütern vor. In Jordanien ist ein erstes Flugzeug der Bundeswehr zur Unterstützung der Luftbrücke gelandet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

USA zerstören weitere Raketen und Drohnen der Huthi

Hamas meldet fast 30 Tote durch israelische Angriffe

Die deutsche Luftwaffe bereitet sich darauf vor, die Lieferung von Hilfsgütern für den Gazastreifen aus der Luft zu unterstützen. Eine erste Maschine ist dafür bereits in Jordanien gelandet, teilte die Luftwaffe beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, mit. Die Bundeswehr stellt für die Beteiligung an der Luftbrücke zwei Transportflugzeuge vom Typ C-130 Hercules bereit, die jeweils bis zu 18 Tonnen Last transportieren können.

Das US-Militär hat neun weitere Raketen und zwei Drohnen der Huthi-Miliz im Jemen zerstört, wie das Zentralkommando der US-Armee mitteilte. Darunter seien zwei Raketen, die die Miliz aus dem Jemen in Richtung des Golfs von Aden abgeschossen habe. Zwei weitere seien in Richtung des Roten Meeres abgefeuert worden.

Angaben der britischen Organisation für maritimen Handel zufolge soll südwestlich der Stadt Al Hudaydah im Jemen ein Frachter von einer Rakete getroffen worden sein. "Das Schiff hat einige Schäden erlitten. Die Besatzung ist in Sicherheit und das Schiff fährt zu seinem nächsten Anlaufhafen", so die Organisation in einer Mitteilung.

Wie die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, will Bundeskanzler Olaf Scholz erneut in den Nahen Osten reisen. Am Sonntag wird er demnach in Israel erwartet. Auch ein Besuch in Jordanien sei geplant. Es wäre die zweite Reise des Kanzlers nach Israel seit Kriegsbeginn.

Angaben des von der militant-islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen zufolge sollen bei zwei getrennten Angriffen der israelischen Armee mindestens 29 Menschen getötet worden sein. Acht Menschen seien bei einem Luftangriff auf ein Hilfsgüterverteilungszentrum im Lager Al-Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens umgekommen. Mindestens 21 Menschen sollen der Behörde zufolge durch israelische Schüsse auf eine Menschenmenge, die an einem Kreisverkehr auf Hilfslieferungen wartete, getötet und mehr als 150 verwundet worden sein.

Das israelische Militär wies die Vorwürfe als falsch zurück und kündigte eine sorgfältige Untersuchung an.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Australien hat angekündigt, das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) wieder finanziell unterstützen zu wollen. "Die beste derzeit verfügbare Empfehlung von Behörden und den Anwälten der australischen Regierung lautet, dass das UNRWA keine terroristische Organisation ist", teilte der australische Außenministerin Penny Wong mit.

Zahlreiche Länder hatten die Gelder für das Hilfswerk eingefroren, nachdem gegen einige Mitarbeiter Vorwürfe erhoben worden waren, sie seien in die Angriffe der Terrormiliz Hamas am 7. Oktober des vergangenen Jahres verwickelt gewesen. Aufgrund der humanitären Notlage im Gazastreifen und der von den UN zugesagten Aufklärung der Vorwürfe haben bereits Schweden, die Europäische Kommission und Kanada ihre Zahlungen ebenfalls wieder aufgenommen.