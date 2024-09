liveblog Landtagswahl ++ "Weniger von taktischen Motiven leiten lassen" ++ Stand: 22.09.2024 14:15 Uhr

CDU-Spitzenkandidat Redmann kritisiert die Zuspitzung als Zweikampf bei der Brandenburger Landtagswahl. Um 18 Uhr werden die ersten Prognosen erwartet. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Liveblog.

Woidke zeigt sich zuversichtlich

Berndt: "Klares Zeichen der Hoffnung"

Der Wahlkampf in Brandenburg sei zum Wettrennen zweier gesellschaftlicher Lager geworden, analysiert Jörg Schönenborn. Die Stimmung sei auf beiden Seiten geprägt von Sorgen und Ängsten.

Der CDU-Spitzenkandidat bei der Brandenburger Landtagswahl, Jan Redmann, hat in den vergangenen Wochen eine starke Zuspitzung des Wahlkampfes als Zweikampf zwischen Dietmar Woidke (SPD) und der AfD wahrgenommen. "Davon hat die AfD stark profitiert", sagte Redmann nach seiner Stimmabgabe in Potsdam-Babelsberg. Das bereite ihm Sorgen. "Wir müssen uns weniger von taktischen Motiven leiten lassen." Stattdessen sei es wichtig, wieder eine andere Politik zu machen, die für weniger Frustration sorge.

Kurz nach der Wahl vor fünf Jahren hat sich Tesla in Brandenburg angesiedelt. Kann die SPD bei dieser Landtagswahl davon profitieren - oder überwiegt die Kritik an den Problemen? tagesschau.de-Autor Thomas Vorreyer über die Rolle Teslas bei der Landtagswahl.

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) blickt dem Ergebnis optimistisch entgegen. Seine Partei sei "ge- und entschlossener" in diesen Wahlkampf gegangen, weil man gewusst habe, dass es um viel geht, sagte Woidke nach der Stimmabgabe in seinem Heimatort Forst. In den schlechten Umfrageergebnissen, die schon Monate zurückliegen, sei eine "gewisse Hoffnungslosigkeit" suggeriert worden. Andere Parteien hätten versucht, aus der Landtagswahl eine Abstimmung über die Ampel-Regierung im Bund zu machen, sagte Woidke. "Ich glaube, das zahlt sich nicht aus."

Der Ministerpräsident wählt: Dietmar Woidke zeigt sich optimistisch.

Der AfD-Spitzenkandidat, Hans-Christoph Berndt, hat sich nach der Stimmabgabe geäußert: Er verbindet mit einem möglichen Wahlsieg seiner Partei ein "klares Zeichen der Hoffnung". Wenn die AfD weiter an Stärke gewinne, werde es "wieder besser werden in Deutschland", sagte Berndt. Seine Partei erfahre immer mehr Zustimmung. Das stimme ihn zuversichtlich, sagte er.

AfD-Kandidat Hans-Christoph Berndt: "Zeichen der Hoffnung"

Es sah zuletzt nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Bei der letzten ARD-Vorwahlumfrage war die AfD stärkste Kraft (27 Prozent) knapp vor der SPD (26). Drittstärkste Kraft würde die CDU (16), gefolgt vom BSW (13). Dabei hatte die SPD aufgeholt. Im BrandenburgTrend vom Anfang Juli lag die AfD bei 23 Prozent, SPD und CDU bei 19 Prozent, BSW 16 Prozent.

Seit heute Morgen um 8 Uhr sind die Wahllokale in Brandenburg eröffnet: Rund 2,1 Millionen Menschen können sich an der Wahl zum Landtag beteiligen. Seit der Wiedervereinigung stellt die SPD den Ministerpräsidenten in Brandenburg. Diesmal wird es wohl besonders spannend: Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD hat angekündigt abtreten zu wollen, sollte die AfD stärkste Kraft werden.