Interaktiv Landtagswahl 2024 Wer wo in Brandenburg vorne liegt Stand: 22.09.2024 22:33 Uhr

Wie sehen die Wahlergebnisse in Brandenburgs Gemeinden aus? In welchen Wahlkreisen habe die Parteien ihre Hochburgen? Die interaktive Karte zeigt detaillierte Ergebnisse der Landtagswahl in Brandenburg.