Die Tötung des Hamas-Anführers Saleh al-Aruri erschwert offenbar aus Sicht des im Nahost-Konflikt vermittelnden Golfemirats Katar die weiteren Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln mit der islamistischen Organisation. Das berichtete das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf eine nicht näher genannte israelische Quelle und einen katarischen Beamten in der Nacht.

Demnach sagte Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mehreren Familien israelischer Geiseln, die ihn in der Hauptstadt Doha trafen, dass ein neuer Deal nun schwieriger werde. Katar und Ägypten hatten zuletzt daran gearbeitet, Gespräche zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung weiterer Geiseln wieder in Gang zu bekommen.

Vor dem Hintergrund des Nahost-Kriegs bricht Außenministerin Annalena Baerbock heute Mittag erneut zu einer Reise nach Israel und in andere Länder im Nahen Osten auf. Anschließend fliegt sie weiter nach Südostasien. Zu Beginn ihrer insgesamt einwöchigen Reise wollte die Grünen-Politikerin zunächst ihren neuen Amtskollegen Israel Katz zu einem Gespräch treffen. Geplant war auch eine Zusammenkunft mit dem israelischen Präsidenten Izchak Herzog.

Auf seiner diplomatischen Reise im Zeichen des Nahost-Konflikts ist US-Außenminister Antony Blinken in Jordaniens Hauptstadt Amman angekommen. "Jordanien ist ein entscheidender Partner, um dabei zu helfen, eine Ausweitung des Konflikts in der Region zu verhindern", schrieb Blinkens Sprecher Matthew Miller in der Nacht auf X, vormals Twitter. Die USA seien dem an Israel grenzenden Königreich dankbar für dessen führende Rolle bei den Hilfslieferungen an Zivilisten im Gazastreifen.

Blinken ist erneut auf einer Nahost-Reise, um mit mehreren Ländern in der Region über eine Deeskalation in dem Konflikt zwischen Israel und der militant-islamistischen Organisation Hamas zu sprechen. Neben Jordanien wollte Blinken noch Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien sowie Israel, das Westjordanland und Ägypten besuchen. Vor seiner Ankunft in Jordanien war der US-Außenminister am Samstag in der Türkei und auf der griechischen Insel Kreta.

