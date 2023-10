liveblog Nach Großangriff auf Israel ++ USA entsenden zweiten Flugzeugträger ++ Stand: 15.10.2023 01:13 Uhr

Die USA entsenden einem Medienbericht zufolge einen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer. Der Flughafen von Aleppo ist syrischen Angaben zufolge nach einem israelischen Luftangriff wieder außer Betrieb. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die erste A400M-Maschine der Bundeswehr befindet sich offenbar auf dem Rückweg aus Israel in Richtung Deutschland. An Bord seien 51 Passagiere, schreibt die Bundeswehr auf X.

Der Evakuierungsaufruf für den Norden des Gazastreifens hat für "Panik, Chaos und noch größeres Leid" gesorgt, berichtet ARD-Korrespondent Christian Limpert in den tagesthemen. Es seien dramatische Szene, viele Straßen seien zerstört. Trotzdem seien mehr als 600.000 Menschen mittlerweile in den Süden des Gazastreifens geflohen, so Limpert. Etwa 500.000 Menschen befänden sich aber immer noch im Norden, viele sollen sich in einem großen Krankenhaus versteckt haben.

Der Flughafen von Aleppo ist syrischen Angaben zufolge nach einem israelischen Luftangriff wieder außer Betrieb. Der Angriff sei von der Richtung des Mittelmeers aus erfolgt, erklärte das Verteidigungsministerium in Damaskus. Eine Stellungnahme des israelischen Militärs liegt nicht vor.

Der Flughafen hatte am Samstag erst wieder den Betrieb aufgenommen, nachdem israelische Raketenangriffe ihn wie auch den Airport in Damaskus beschädigt hatten. Der Flughafen der Hauptstadt ist noch nicht repariert. Insidern zufolge sollen die Angriffe iranische Nachschublinien nach Syrien unterbrechen, wo zuletzt der Einfluss der Islamischen Republik zugenommen hat.

Die USA entsenden einem Medienbericht zufolge einen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer. Der Sender ABC beruft sich auf US-Kreise. Die "USS Eisenhower" mit ihren vier Begleitschiffen werde zum bereits vor Ort liegenden Flugzeugträgerverband der USS "Gerald R. Ford" verlegt. Laut Pentagon soll das "feindliche Aktionen gegen Israel" abschrecken.

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen sich am Dienstag zu einem virtuellen Gipfel zur Lage in Nahost treffen. Aus dem Gazastreifen sind erneut Raketen auf Tel Aviv und das Zentrum des Landes abgefeuert worden.