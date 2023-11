liveblog Krieg in Nahost ++ Musk zu Gesprächen in Israel erwartet ++ Stand: 27.11.2023 02:33 Uhr

Der Chef der Plattform X, Musk, wird in Israel zu Gesprächen mit Präsident Herzog und Premierminister Netanyahu erwartet. Auch Frankreichs Außenministerin fordert eine Verlängerung der Feuerpause. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die drei kürzlich freigelassenen thailändischen Geiseln sind nach Angaben von Thailands Regierung bei guter Gesundheit. Das teilte der thailändische Ministerpräsident Srettha Thavisin auf der Social-Media-Plattform X mit. Er sei glücklich, dass die drei Personen gesund seien und keine dringende medizinische Behandlung bräuchten, schreibt Thavisin.

Thailands Außenministerium zufolge sollen die insgesamt 17 freigelassenen Geiseln sobald wie möglich nach Thailand zurückgebracht werden. "Für die verbleibenden 15 thailändischen Geiseln unternimmt die königliche thailändische Regierung weiterhin alle Anstrengungen, um ihre sichere Freilassung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erreichen", heißt es in der Erklärung des Ministeriums weiter.

Der US-Technologieunternehmer Elon Musk wird bei einem Besuch in Israel Premierminister Benjamin Netanyahu und Präsident Isaac Herzog treffen. Wie Herzogs Büro am Sonntagabend mitteilte, will der israelische Präsident bei dem Gespräch mit Musk die Notwendigkeit unterstreichen, den "zunehmenden Antisemitismus im Internet zu bekämpfen".

An dem Treffen sollen auch Angehörige der von der radikalislamischen Hamas verschleppten Geiseln teilnehmen, "die über die Schrecken des Terrorangriffs der Hamas am 7. Oktober und den anhaltenden Schmerz und die Ungewissheit für die Gefangenen sprechen werden", wie Herzogs Büro mitteilte. Musks Onlinedienst X steht seit dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel und dem Beginn des Gaza-Kriegs verstärkt in der Kritik, zu wenig gegen Antisemitismus und andere problematische Inhalte auf der Plattform zu tun. Im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg war es auf X zu einer Zunahme von Falschinformationen und Hassbotschaften gekommen.

Neben US-Präsident Joe Biden hat sich auch die französische Außenministerin Catherine Colonna für eine Verlängerung der Feuerpause im Gaza-Krieg ausgesprochen. Es wäre "gut, hilfreich und notwendig", die Waffenruhe zu verlängern, bis alle Geiseln, darunter auch französische Staatsangehörige, freigelassen seien, sagte Colonna am Sonntag in einem Interview des Fernsehsenders "BFM TV".

Die Hamas will nach eigener Darstellung die Feuerpause mit Israel unter Bedingungen verlängern. Bundespräsident Steinmeier sagt bei seinem Besuch in Israel die unverbrüchliche Unterstützung Deutschlands zu. Alle Entwicklungen vom Sonntag zum Nachlesen.