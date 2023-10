liveblog Krieg in Nahost ++ Konvoi mit Hilfsgütern erreicht Gazastreifen ++ Stand: 30.10.2023 01:03 Uhr

Eine israelischen Medienbericht zufolge haben 23 Lastwagen mit Hilfsgütern am Abend die Grenze zum Gazastreifen überquert. Von der Leyen sagt, Antisemitismus habe keinen Platz in Europa. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ein Konvoi aus Lastwagen mit Hilfsgütern ist einem israelischen Medienbericht zufolge in den abgeriegelten Gazastreifen gelangt. Wie die israelische Nachrichtenseite Ynet unter Berufung auf Beamte am ägyptischen Grenzübergang Rafah berichtete, überquerten am Abend 23 Lastwagen mit humanitärer Hilfe die Grenze zum Gazastreifen. Insgesamt hätten damit an dem Tag 33 Lastwagen das Gebiet erreicht.

Seit Kriegsbeginn war es der bisher größte Tageskonvoi. Dennoch reicht dies nach Angaben von Hilfsorganisationen immer noch nicht aus, um die mehr als 2,2 Millionen Einwohner im Gazastreifen zu versorgen.

Bei den Übergriffen auf dem Flughafen Machatschkala in der russischen Republik Dagestan sind nach offiziellen Angaben mindestens 20 Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen seien in kritischem Zustand, teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden mit. Die Passagiere des Flugzeugs seien "an einem sicheren Ort", sagten Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur Reuters.

Machatschkala ist eine von mehreren Regionen im Nordkaukasus, in denen große muslimische Gemeinschaften leben. Nach der Landung eines Flugzeugs aus Tel Aviv hatte ein mutmaßlich über Israels Vorgehen im Gaza-Krieg aufgebrachter Mob den Flughafen gestürmt.

In einem Video, das Reuters vorliegt, ist zu sehen, wie vor allem Männer Palästina-Flaggen schwenken, Glastüren einschlagen und durch den Flughafen rennen und "Allahu Akbar" oder "Gott ist der Größte" rufen. Eine andere Gruppe zertrümmert draußen einen weißen Lastwagen, auf dem in russischer Sprache die Initialen eines Patrouillendienstes zu sehen sind.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte der "Bild", Jubel für Terrorismus, Antisemitismus oder Gewalt gegen Minderheiten sei niederträchtig und habe keinen Platz in Europa. "Unsere offenen demokratischen Gesellschaften sind Europas große Stärke. Offenheit macht aber auch verwundbar. Deswegen müssen wir den Anfängen wehren, wo immer sich Hass gegen Andersdenkende zeigt, ob im Netz oder auf unseren Straßen."

Nach Angaben der israelischen Armee hat die Hamas deutlich mehr Menschen verschleppt als zunächst befürchtet. Bundeskanzler Scholz hat nach viel Kritik die Enthaltung Deutschlands zur UN Resolution verteidigt.