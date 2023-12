liveblog Krieg in Nahost ++ Demonstration in Tel Aviv gegen den Krieg ++ Stand: 29.12.2023 00:51 Uhr

In Tel Aviv haben Hunderte gegen den Krieg in Gaza demonstriert. Nach Angaben aus Damaskus hat Israel erneut Gebiete in Syrien angegriffen. Die aktuellen Entwicklungen in unserem Liveblog.

In der Küstenmetropole Tel Aviv haben Hunderte Menschen gegen den Gaza-Krieg demonstriert. Sie forderten ein Ende der Kämpfe in dem palästinensischen Küstengebiet, die Freilassung der dort festgehaltenen Geiseln sowie eine Ende der israelischen Besatzung, wie die Zeitung "Haaretz" berichtete. Vor dem Parlament in Jerusalem demonstrierten der Zeitung zufolge zudem Hunderte junge Menschen, die aus Orten in der Nähe des Gazastreifens stammen, für die Freilassung der Geiseln.

Bei dem schlimmsten Massaker der Geschichte Israels am 7. Oktober ermordeten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen etwa 1.200 Menschen und verschleppten etwa 240 weitere in den Gazastreifen. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden dabei bislang mehr als 21.300 Menschen getötet.

US-Präsident Joe Biden hat sich erschüttert gezeigt über den Tod einer 70-jährigen Geisel. Nach Informationen des Kibbuz Nir Oz, dem sie angehörte, ist die Frau von der islamistischen Hamas ermordet worden. Sie hatte neben der israelischen auch die US-amerikanische und die kanadische Staatsbürgerschaft.

"Diese tragische Entwicklung trifft uns tief", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme Bidens. Die Angehörigen der Geiseln durchlebten seit Wochen die Hölle. "Keine Familie sollte eine solche Tortur durchmachen müssen."

Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer Gruppierungen im Zuge eines Massakers in Israel etwa 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Während einer Feuerpause Ende November wurden 105 Geiseln freigelassen, im Gegenzug für 240 palästinensische Häftlinge. Israel war zuletzt davon ausgegangen, dass noch 129 Geiseln in dem Küstenstreifen festgehalten werden.

Nach Angaben aus Damaskus hat Israel erneut Gebiete in Syrien angegriffen. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete unter Berufung auf Militärkreise, das israelische Militär habe die südliche Region aus der Luft attackiert. Die Angriffe kämen aus Richtung der von Israel annektierten Golanhöhen. Die syrische Luftverteidigung habe einige der abgefeuerten Raketen abgefangen.

Israels Luftwaffe bombardiert immer wieder Ziele im benachbarten Syrien. Israel will damit verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten.

Bei einem Messerangriff nahe einer israelischen Siedlung am Rande Jerusalems sind israelischen Angaben zufolge zwei Menschen verletzt worden. Sicherheitskräfte hätten auf den Terroristen geschossen und ihn "neutralisiert", teilte die Polizei mit.

Eine Person, auf die er eingestochen habe, habe schwere Verletzungen erlitten, hieß es von der Polizei unter Berufung auf Rettungskräfte weiter. Das zweite Opfer sei leicht verletzt worden. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom handelt es sich bei den Opfern um eine 20 Jahre alte Frau sowie einen 25-jährigen Mann. Zur Identität des Angreifers gibt es noch keine Angaben.

Die israelische Armee bedauert zivile Opfer eines Angriffs auf den Gazastreifen an Heiligabend. Das UN-Nothilfebüro OCHA beklagt Hindernisse für Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Der Liveblog vom Donnerstag zum Nachlesen.