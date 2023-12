liveblog Krieg in Nahost ++ Prosor warnt vor Hamas-Anschlägen in Deutschland ++ Stand: 28.12.2023 02:01 Uhr

Der israelische Botschafter in Berlin hat vor Anschlägen der Terror-Organisation Hamas in Deutschland gewarnt. Bei pro-palästinensischen Demonstrationen auf US-Flughäfen wurden nach Polizeiangaben mehr als 60 Menschen festgenommen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bei pro-palästinensischen Demonstrationen auf den Flughäfen von Los Angeles und New York sind nach Polizeiangaben mehr als 60 Menschen festgenommen worden. Allein in Los Angeles, wo die Demonstranten laut Polizei randalierten, wurden 36 Personen verhaftet. "Die Demonstranten warfen einen Polizisten zu Boden, blockierten eine Straße zum Flughafen mit Bauschutt, Straßenschildern, Ästen und Betonblöcken und griffen unbeteiligte Passanten in ihren Fahrzeugen an", erklärte die Polizei.

Auf der anderen Seite des Landes wurden nach Polizeiangaben 26 Personen wegen ordnungswidrigen Verhaltens und Verkehrsbehinderung am Flughafen JFK in Queens in Gewahrsam genommen worden. Lokalen Medienberichten zufolge trugen die Demonstranten Transparente mit Aufschriften wie "Freiheit für Palästina", die sich gegen die israelischen Militäraktionen im Gazastreifen in den vergangenen elf Wochen richteten.

Der israelische Botschafter in Berlin, Ron Prosor, hat vor Anschlägen der Terror-Organisation Hamas in Deutschland gewarnt. Die Handlanger der Hamas seien längst in Deutschland angekommen, sagte Prosor den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Deutschland muss wachsam bleiben: Der internationale Terrorismus rüstet ständig auf - auch während der Feiertage", warnte der Botschafter.

Das Betätigungsverbot für die radikal-islamistische Hamas und pro-palästinensische Netzwerk Samidoun in Deutschland sei richtig, reiche aber nicht, monierte Prosor. So müssten Finanzströme besser überwacht werden. "Kein Cent deutschen Steuergeldes darf für Tunnel, Waffen oder Terror verwendet werden", unterstrich der Botschafter.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu die Notwendigkeit eines "dauerhaften Waffenstillstands" betont. Dieser solle "mit Hilfe aller regionalen und internationalen Partner" erreicht werden, teilte das Büro Macrons mit. Frankreich werde in den kommenden Tagen auch mit Jordanien bei humanitären Hilfsaktionen im Gazastreifen zusammenarbeiten.

