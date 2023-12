Nach Tötung von General Iran droht Israel mit Rache Stand: 28.12.2023 14:53 Uhr

Am Montag wurde in Syrien ein einflussreicher iranischer General getötet - vermutlich bei einem israelischen Angriff. Bei der Trauerfeier in Teheran kündigte der Befehlshaber der Revolutionsgarden Rache an Israel an.

Tausende Menschen haben in Teheran an der Trauerfeier für einen General teilgenommen, der bei einem mutmaßlich von Israel ausgeführten Luftangriff getötet wurde. Die Teilnehmer versammelten sich auf einem Platz und begleiteten den Sarg von General Sejed-Rasi Mussawi zu einem schiitischen Schrein im Norden Teherans, wo er beigesetzt wurde. Auch der geistliche Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, hatte vor dem Sarg Mussawis gebetet, wie Aufnahmen des staatlichen Fernsehens zeigten.

Mussawi war General der einflussreichen Revolutionsgarde. Er arbeite lange Jahre in Syrien als "Militärberater" der syrischen Regierung und wurde am Montag in Damaskus getötet. Mussawi galt als einer der einflussreichsten Offiziere der Revolutionsgarde im Ausland. Informationen der "New York Times" zufolge soll Mussawi geholfen haben, die Lieferung von Raketen und anderen Waffen an die libanesische Hisbollah-Miliz zu überwachen.

Schattenkrieg in Syrien

Der Befehlshaber der Revolutionsgarde, General Hossein Salami, kündigte Rache für den Tod Mussawis an. Einzig angemessen wäre die Beseitigung Israels, sagte er. Irans Staatsführung droht immer wieder mit der Vernichtung Israels, dem erklärten "Erzfeind" seit der Islamischen Revolution von 1979. Salami bezeichnete Mussawi als engen Gefährten von General Ghassem Soleimani, der im Januar 2020 bei einem US-Drohnenangriff im Irak getötet worden war.

Der Iran und Israel führen seit langem einen Schattenkrieg. Israel greift immer wieder Ziele in Syrien an, die mit dem Iran in Verbindung stehen. Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, der den Krieg im Gazastreifen auslöste, haben sich die Spannungen verschärft. Israel betrachtet den Iran wegen des umstrittenen Atomprogramms und der Unterstützung für regionale militante Gruppen wie die Hamas, die libanesische Hisbollah und die Huthi-Miliz im Jemen als größte Bedrohung.