liveblog Nahost-Krieg ++ US-Kreise: Israel stimmt Öffnung von Grenzübergang zu ++ Stand: 08.12.2023 05:41 Uhr

US-Kreisen zufolge hat Israel der Öffnung des Grenzübergangs Kerem Schalom für Hilfen zugestimmt. Gleichzeitig rief US-Außenminister Blinken Israel erneut zu mehr Schutz von Zivilisten in Gaza auf. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben Diplomaten zufolge den UN-Sicherheitsrat für den Morgen um eine Abstimmung über einen Resolutionsentwurf zum sofortigen humanitären Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas gebeten. Um angenommen zu werden, braucht eine Resolution mindestens neun Stimmen und kein Veto von den fünf ständigen Mitgliedern - den Vereinigten Staaten, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Die USA haben erklärt, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Maßnahmen des Rates unterstützen. Die USA und Israel lehnen einen Waffenstillstand ab, weil sie glauben, dass er nur der Hamas nützen würde.

Israel hat nach Angaben aus US-Regierungskreisen zugestimmt, den Grenzübergang Kerem Schalom für humanitäre Hilfen zu öffnen. Hier gelangten vor den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober die meisten Hilfsgüter in den Gazastreifen.

US-Außenminister Antony Blinken hat Israel erneut aufgerufen, mehr für den Schutz von Zivilisten im Gazastreifen zu tun. Die israelische Führung habe zwar wichtige zusätzliche Schritte in diese Richtung unternommen, sagte Blinken nach einem Treffen mit seinem britischen Kollegen David Cameron in Washington. Es gebe aber nach wie vor eine Lücke zwischen dem, was er bei seinem jüngsten Besuch in Tel Aviv angeregt habe und was an tatsächlichen Ergebnissen zu beobachten sei.

Blinken sagte, es gehe zum Beispiel nicht nur darum, Sicherheitszonen einzurichten, sondern auch so darüber kommunizieren, dass die Menschen tatsächlich wüssten, wohin sie flüchten könnten, wann genau und auf welchem Weg. Außerdem müsse es in solchen Sicherheitszonen Essen, Wasser und Medikamente für die geflüchteten Menschen geben.

