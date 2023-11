liveblog Krieg in Nahost ++ Israel: Geiseln kommen nicht vor Freitag frei ++ Stand: 23.11.2023 01:01 Uhr

Israelischen Angaben zufolge kommen die von der Hamas verschleppten Geiseln nicht vor Freitag frei. US-Präsident Biden hat mit Israels Premier Netanyahu gesprochen und hofft auf die Freilassung aller Geiseln. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat nach eigenen Angaben den Auslandsgeheimdienst Mossad auf führende Köpfe der Hamas angesetzt, die sich außerhalb des Gazastreifens aufhalten. Er haben den Mossad angewiesen, gegen die Anführer der militant-islamistischen Gruppe vorzugehen - "wo auch immer sie sind", erklärte Netanyahu auf einer Pressekonferenz. Die meisten Mitglieder der Führungsriege der Hamas leben im Exil, insbesondere im Golfemirat Katar und in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Dem Mossad ist in den vergangenen Jahren vorgeworfen worden, eine Reihe von Attentaten auf militante Palästinenser und iranische Atomwissenschaftler ausgeführt zu haben.

US-Präsident Joe Biden hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu versichert, sich für die Freilassung aller von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln stark zu machen. Biden begrüßte in einem Telefonat mit Netanyahu die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas, wie das Weiße Haus mitteilte. Netanyahu und Biden seien sich in dem Gespräch einig gewesen, dass die Arbeit noch nicht getan sei. "Die beiden Staatsoberhäupter sprachen über die Unterbrechung der Kämpfe, die es ermöglichen wird, die dringend benötigte humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen", hieß es weiter.

Die ersten von der radikal-islamistischen Hamas verschleppten Geiseln werden nach israelischen Angaben nicht vor Freitag freikommen. "Die Verhandlungen über die Freilassung unserer Gefangenen schreiten voran und werden ständig fortgesetzt", erklärte der nationale Sicherheitsberater Israels, Zachi Hanegbi, in einer vom Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu veröffentlichten Erklärung. "Der Beginn der Freilassung wird gemäß der ursprünglichen Vereinbarung zwischen den Parteien erfolgen, jedoch nicht vor Freitag", fügte Hanegbi hinzu.

Der Start der Feuerpause und der Freilassung der Geiseln wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Aus ägyptischen Sicherheitskreisen war ursprünglich verlautet, die Vermittler strebten einen Beginn am Donnerstagvormittag an. Der öffentlich-rechtliche israelische Sender Kan berichtete unter Berufung auf einen israelischen Vertreter, dass sich die Einigung um 24 Stunden verzögert habe, weil die Vereinbarung nicht von der Hamas und dem Vermittler Katar unterzeichnet worden sei. Der israelische Vertreter sagte demnach zudem, man sei optimistisch, dass die Vereinbarung umgesetzt werde, sobald sie unterzeichnet sei.

