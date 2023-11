In vier Bundesländern Durchsuchungen bei Hamas und Samidoun Stand: 23.11.2023 07:21 Uhr

In vier Bundesländern führt die Polizei seit dem frühen Morgen Razzien bei Mitgliedern und Anhängern der verbotenen Vereinigungen Hamas und Samidoun durch. 15 Objekte wurden dabei laut Bundesinnenministerium durchsucht.

Die Polizei führt nach Angaben des Bundesministerium des Innern (BMI) seit dem frühen Morgen in vier Bundesländern Durchsuchungen bei Mitgliedern und Anhängern der verbotenen Vereinigungen Hamas und Samidoun durch. Auf Anordnung der zuständigen Verwaltungsgerichte in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein werden insgesamt 15 Objekte durchsucht.

Allein in der Hauptstadt sind mehr als 300 Polizisten im Einsatz. Elf der durchsuchten Objekte sind in Berlin, sagte eine Sprecherin der Senatsinnenverwaltung. Sieben Durchsuchungen in Berlin betreffen die Palästinenser-Organisation Hamas und vier den Verein Samidoun. Es handele sich vor allem um Wohnungen von Unterstützern sowie die Räume eines palästinensischen Vereins.

"Ganze Härte des Rechtsstaats"

"Wir setzen unser konsequentes Vorgehen gegen radikale Islamisten fort", erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. "Islamisten und Antisemiten können und dürfen sich hier nirgendwo sicher fühlen." Diese "Extremisten müssen mit der ganzen Härte des Rechtsstaats" rechnen.

Am 2. November hatte Faeser die Betätigung der Terrororganisation Hamas und des internationalen Netzwerks Samidoun - Palestinian Solidarity Network in Deutschland verboten. Die Teilorganisation Samidoun Deutschland wurde an diesem Tag verboten und aufgelöst.

Verstöße gegen das Grundgesetz

Laut Ministerium laufe die Tätigkeit der Hamas in Deutschland Strafgesetzen zuwider und richte sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung im Sinne von Artikel 9, Absatz 2 des Grundgesetzes und des Vereinsgesetzes. Samidoun befürworte Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politischer Ansichten und unterstütze Vereinigungen, die Anschläge androhen. Besonders schwer wiege die Verherrlichung des Terrors der Hamas nach deren Terroranschlägen auf Israel seit dem 7. Oktober 2023.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet der Hamas in Deutschland laut BMI etwa 450 Mitglieder zu. Ihre Aktivitäten reichen nach derzeitigen Erkenntnissen von Sympathiebekundungen und Propagandaaktivitäten bis hin zu Finanzierungs- oder Spendensammelaktivitäten.

Die Vereinigung Samidoun einschließlich ihrer Teilorganisation wie Samidoun Deutschland, auch agierend unter den Bezeichnungen HIRAK - Palestinian Youth Mobilization Jugendbewegung und Hirak e.V., erfüllten laut BMI ebenfalls die gesetzlichen Verbotsgründe.