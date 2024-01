liveblog Nahost-Krieg ++ Israel: Intensive Kämpfe in Nord-Gaza beendet ++ Stand: 16.01.2024 02:41 Uhr

Laut Israels Verteidigungsminister haben die Streitkräfte des Landes die intensiven Kämpfe in Nord-Gaza beendet. Bei Zusammenstößen mit Israels Armee im Westjordanland sind drei Palästinenser getötet worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Bei gewaltsamen Zusammenstößen mit der israelischen Armee sind im Westjordanland drei Palästinenser getötet worden. Wie die Armee mitteilte, eröffneten die Soldaten am Montag bei einem Einsatz im Süden des Palästinensergebiets das Feuer, nachdem aus einer Gruppe von etwa 100 Menschen Molotowcocktails und Steine auf sie geworfen wurden. Augenzeugen zufolge wurden bei dem Vorfall in Dura zwei Palästinenser getötet. Dem Gesundheitsministerium im Westjordanland zufolge wurde in der weiter nördlich gelegenen Provinz Tulkarem ein weiterer Mensch getötet.

Ebenfalls am Montag wurden Studenten einer Universität im Westjordanland wegen ihrer mutmaßlichen Unterstützung der Hamas festgenommen. Wie die Universität Nablus mitteilte, wurden 25 Studenten festgenommen. Der israelischen Armee zufolge wurden "neun gesuchte Personen" festgenommen, die mit einer "Hamas-Studentenzelle" in Verbindung standen.

Die intensiven Kampfhandlungen der israelischen Streitkräfte gegen die islamistische Hamas im Norden des Gazastreifens sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums beendet. Auch im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens im Bereich der Stadt Chan Junis werde die intensive Phase der Bodenoffensive bald vorüber sein, zitierte die Zeitung "The Times of Israel" den israelischen Verteidigungsminister Joav Galant.

"Am Ende des Krieges wird es keine militärische Bedrohung aus dem Gazastreifen mehr geben. Die Hamas wird nicht in der Lage sein, den Gazastreifen zu kontrollieren und als militärische Kraft aufzutreten. Die israelischen Streitkräfte werden volle Handlungsfreiheit haben, um alles zu tun, was zur Verteidigung der Bürger Israels erforderlich ist", sagte Galant. "Es mag lange dauern, aber so wird es enden - mit dem totalen Sieg."

Drei UN-Organisationen fordern Zugang zum Hafen von Aschdod, um Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen. Bei einem Einsatz Israels im Westjordanland sind laut Angaben aus Ramallah zwei Menschen getötet worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.