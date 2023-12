liveblog Nahost-Krieg ++ Netanyahu kündigt Intensivierung der Kämpfe an ++ Stand: 26.12.2023 04:37 Uhr

Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat erklärt, die Armee werde ihre Kämpfe "in den kommenden Tagen intensivieren". Laut einer UN-Vertreterin gibt es derzeit "keinen sicheren Ort im Gazastreifen". Alle Entwicklungen im Liveblog.

Während Israels Armee verstärkt gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen vorgeht, hat es auf israelischer Seite erneut Raketenalarm gegeben. Wie die israelische Armee in der Nacht zum Dienstag meldete, heulten an der Grenze zum Gazastreifen erneut die Sirenen. Am Montag wurden aus dem Gazastreifen bereits mehrere Raketen auf Israel abgefeuert, die meisten von ihnen wurden aber von der Luftverteidigung abgefangen.

Die Zerschlagung der islamistischen Hamas und eine Entmilitarisierung des Gazastreifens sind für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu Voraussetzungen für Frieden in dem Gebiet. "Die Hamas muss zerstört werden, der Gazastreifen muss entmilitarisiert und die palästinensische Gesellschaft muss entradikalisiert werden. Dies sind die drei Voraussetzungen für einen Frieden zwischen Israel und seinen palästinensischen Nachbarn im Gazastreifen", schrieb Netanyahu in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Wall Street Journal".

Die mehrfach Vertriebenen im Gazastreifen finden nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) keinen sicheren Platz mehr in dem Küstenstreifen. "Es gibt keinen sicheren Ort im Gazastreifen", sagt Gemma Connell, Leiterin des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten.

Viele Palästinenser seien den Evakuierungsbefehlen der israelischen Armee gefolgt und hätten sich in den ausgewiesenen Gebieten in Sicherheit gebracht, um dann festzustellen, dass es in dem dicht besiedelten Gebiet nur noch wenig Platz gebe. Es sei ein "menschliches Schachbrett" auf dem Tausende von Menschen, die bereits mehrfach vertrieben worden seien, erneut auf der Flucht seien, ohne dass es eine Garantie gebe, dass ihr Ziel sicher sei.

Israels Minister für Strategische Fragen, Ron Dermer, will nach einem Medienbericht mit dem Verbündeten USA über den Gaza-Krieg reden. Dermer werde am Dienstag in Washington zu Gesprächen im Weißen Haus und im Außenministerium erwartet, meldete das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf zwei israelische und US-Beamte.

Dermer wolle Israels Pläne für die Phase geringer Intensität in dem Krieg erörtern, die nach israelischen Angaben bis Ende Januar beginnen soll, hieß es. Dermer werde zudem die Vorstellungen von Israels Ministerpräsidenten Netanyahu besprechen, was nach Beendigung des Krieges in Gaza geschehen soll, einschließlich der Frage, wer das Gebiet langfristig regieren soll.

Der Politiker werde hierzu mit dem nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, US-Außenminister Tony Blinken und Mitgliedern des Kongresses zusammentreffen, hieß es. Die USA pochen auf den Beginn einer neuen Phase im Krieg mit weniger Bombardements und mehr gezielten Operationen.

Mit Blick auf das Flüchtlingslager al-Maghasi im Zentrum des Gazastreifens hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt, ihre Mitarbeiter hätten bei einem Besuch in einem Krankenhaus vom Gesundheitspersonal und von Überlebenden "erschütternde Berichte" über den Angriff auf das Flüchtlingslager gehört. "Ein Kind hat seine ganze Familie bei dem Angriff auf das Lager verloren. Eine Krankenschwester im Krankenhaus hat den gleichen Verlust erlitten", schrieb WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag im Onlinedienst X, früher Twitter.

Laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium sollen bei dem Luftangriff auf das Flüchtlingslager mindestens 70 Menschen getötet worden sein.

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat eine Ausweitung des Militäreinsatzes gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen angekündigt. Netanyahu sagte laut einer Erklärung seiner Partei Likud, die Armee werde ihre Kämpfe "in den kommenden Tagen intensivieren". Der Krieg werde "lang sein" und sei "nicht nah am Ende", sagte Netanyahu nach Angaben seiner Partei bei einem Treffen mit Abgeordneten des Likud.

Nach Angaben der Hamas wurden bei israelischen Luftangriffen seit Sonntag mehr als hundert Menschen getötet.

Die Terrormiliz Hamas hat erklärt, dass sie eine kurze Feuerpause ablehnt. Stattdessen fordert sie einen dauerhaften Waffenstillstand. Dem Iran zufolge wurde ein General der Revolutionsgarden bei einem israelischen Angriff in Syrien getötet.