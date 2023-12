liveblog Nahost-Krieg ++ Hamas: 70 Tote bei Angriff auf Flüchtlingslager ++ Stand: 25.12.2023 03:52 Uhr

Die Hamas wirft Israel vor, bei einem Angriff auf ein Flüchtlingslager im Zentrum des Gazastreifens 70 Menschen getötet zu haben. Israels Kabinett berät angeblich Ägyptens Vorschlag für ein Kriegsende. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die radikalislamische Hamas hat der israelischen Armee vorgeworfen, bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingslager im Zentrum des Gazastreifens mindestens 70 Menschen getötet zu haben.

Der Angriff habe mehrere Häuser des Lagers al-Maghasi zerstört, in denen zahlreiche Familien gelebt hätten, erklärte das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium. Der Sprecher der Behörde sprach von einem "Massaker in einem überfüllten Wohngebiet".

Das Büro des israelischen Militärsprechers erklärte, es prüfe den Bericht. Von unabhängiger Seite ließen sich die Zahlen nicht überprüfen.

Israels Kabinett will nach einem Medienbericht an diesem Montag über einen Vorschlag Ägyptens zur Beendigung des Gaza-Krieges beraten. Das berichtete die Zeitung "Jerusalem Post" am späten Sonntagabend.

Israelische Beamte bestätigten laut der Zeitung "Times of Israel" zuvor, dass Ägypten einen neuen Vorschlag für eine Feuerpause und die Freilassung weiterer israelischer Geiseln im Gazastreifen unterbreitet habe.

Der saudische TV-Kanal Aschark News hatte am selben Tag unter Berufung auf informierte Quellen berichtet, Ägyptens Vorschlag sehe eine Beendigung des Krieges in mehreren Stufen vor

Mehr als drei Monate nach Beginn der israelischen Luftangriffe im Gazastreifen sorgt die islamistische Hamas einem Medienbericht zufolge mit einem Übergang zu Guerilla-Taktiken für zunehmende Verluste unter Israels Bodentruppen.

Wie das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf einen ranghohen israelischen Offizier berichtete, würden die Soldaten nun von Zellen aus nur zwei bis fünf Kämpfern angegriffen, bevor diese in ihre Tunnel abtauchten. Sie operierten dabei auch aus zivilen Zufluchtsorten heraus und benutzten Frauen und Kinder, um Informationen zu sammeln und Waffen zu transportieren, hieß es.

Die Hamas lagere Waffen zudem in Hunderten von leer stehenden Häusern. Dies ermögliche es ihren Kämpfern, sich frei zu bewegen, sich als Zivilisten auszugeben und sich die Waffen im letzten Moment vor einem Angriff zu greifen.