liveblog Krieg in Nahost ++ Hamas-Chef: Waffenstillstand rückt näher ++ Stand: 21.11.2023 04:07 Uhr

Laut Hamas-Chef Haniyeh rückt ein Waffenstillstandsabkommen mit Israel näher. Die Hamas meldet die Evakuierung von 200 Menschen aus einer umkämpften Klinik in Gaza. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Beim israelischen Beschuss des Lagers Nuseirat im Gazastreifen sind nach Angaben der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa 17 Palästinenser getötet worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Vertreter der Hamas stehen nach eigenen Angaben kurz vor einer Waffenstillstandsvereinbarung mit Israel. Die Vertreter hätten ihre Antwort an Beamte in Katar übermittelt, teilte der Chef der Palästinensergruppe, Ismail Haniyeh, in einer Erklärung mit. Weitere Einzelheiten über die Bedingungen des möglichen Abkommens wurden zunächst nicht bekannt.

Neue Erkenntnisse von US-Geheimdiensten bestätigen israelische Hinweise auf eine Kommandozentrale der Hamas auf dem Gelände der Schifa-Klinik im Gazastreifen. Dies teilte der Sprecher des nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, mit. Der US-Regierung lägen Informationen vor, wonach die militante Gruppe das Krankenhaus als 'Kommando- und Kontrollknotenpunkt' nutze. Israels Militär veröffentlichte ein Video, das einen 55 Meter langen Tunnel in zehn Metern Tiefe zeigen soll. Die Aufnahmen konnten nicht unabhängig überprüft werden. Die Hamas und Krankenhauspersonal haben die israelischen Angaben bestritten.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Aus dem umkämpften Indonesischen Krankenhaus im nördlichen Teil des Gazastreifens sind nach Angaben der Hamas rund 200 Menschen evakuiert worden. Sie seien im Rahmen einer von den Vereinten Nationen und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz koordinierten Rettungsaktion in den Süden des Küstengebiets gebracht worden, sagte Aschraf al-Kidra, ein Sprecher des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, im Interview des Senders Al-Dschasira. Viele der Verletzten würden nun im Al-Nasser-Hospital in Chan Junis behandelt. Zwischen 400 und 500 weitere Verletzte seien noch im Indonesischen Krankenhaus, ergänzte der Sprecher.

Aus dem Gazastreifen sind seit Kriegsbeginn etwa 6.700 Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass nach Ägypten ausgereist. Die Türkei hat weitere Patienten aus dem Gazastreifen aufgenommen. Die Entwicklungen vom Montag zum Nachlesen.