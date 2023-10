liveblog Krieg in Nahost ++ Özdemir kritisiert linken Antisemitismus ++ Stand: 31.10.2023 00:52 Uhr

Der Grünen-Politiker Özdemir kritisiert linken Antisemitismus in einem Gastbeitrag scharf. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für die Palästinenser fordert deutlich mehr Anstrengungen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus wollen die Hilfen für Israel von denen für die Ukraine trennen. Die Abgeordneten bringen deshalb ein eigenständiges Zusatzausgabengesetz nur für Israel in Höhe von 14,3 Milliarden Dollar ein. Die Finanzierung soll durch Kürzungen bei der Bundessteuerbehörde IRS erfolgen, heißt es in dem Vorschlag.

US-Präsident Joe Biden hatte ein 106-Milliarden-Dollar-Paket gefordert, das Hilfen für Israel, die Ukraine und die Grenzsicherung umfasst. Die Demokraten werfen den Republikanern vor, mit dem parteiischen Gesetzentwurf die Fähigkeit des Kongresses zu blockieren, Israel zu helfen. "Die Republikaner im Repräsentantenhaus schaffen einen gefährlichen Präzedenzfall, indem sie vorschlagen, den Schutz der nationalen Sicherheit oder die Reaktion auf Naturkatastrophen von Kürzungen bei anderen Programmen abhängig zu machen", sagt die Abgeordnete Rosa DeLauro, die ranghöchste Demokratin im Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses.

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hat angesichts von Straftaten in Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg ein konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland gefordert. "Wenn wir sagen, dass Antisemitismus in unserer Gesellschaft keinen Platz haben darf, dann müssen wir dem Taten folgen lassen", schreibt der Agrarminister in einem Gastbeitrag für das Magazin "Stern". "Wenn auf Demonstrationen Parolen in arabischer Sprache skandiert werden, sollten die Sicherheitsbehörden in der Lage sein, diese zu übersetzen und gegebenenfalls strafrechtlich zu verfolgen", so Özdemir weiter. Wenn die Grenzen der Meinungsfreiheit zur Volksverhetzung überschritten würden und zu Hass und Gewalt aufgerufen werde, müsse dies vor Gericht gebracht und öffentlich gemacht werden.

Özdemir kritisierte in dem Beitrag außerdem den linken Antisemitismus scharf. "Es ist verstörend, wie manche Linke gerade angesichts des Terrors der Hamas darin versagen, Menschlichkeit zu zeigen - oder überhaupt anzuerkennen, dass es sich um Terrorismus handelt", schreibt der Politiker. Wenn Antisemitismus von links komme, hieße es oft, das sei kein Antisemitismus, sondern antikolonialer Befreiungskampf. Er wende sich aber gegen einen "selektiven Blick auf die Realität des Antisemitismus". "Es gibt keinen weniger schlimmen Antisemitismus. Es ist unredlich und der Sicherheit von Juden nicht dienlich, den einen Antisemitismus gegen den anderen auszuspielen - das gilt für politische Akteure und Parteien links wie rechts der Mitte", betonte Özdemir.

Hamas-Terroristen hatten in Israel an der Grenze zum Gazastreifen am 7. Oktober Massaker unter Zivilisten in Israel angerichtet. Israel greift seither Ziele im Gazastreifen an. In Deutschland kommt es infolgedessen immer wieder zu Demonstrationen von Palästinensern und Unterstützern, bei denen einige Teilnehmer die islamistische Hamas bejubelten. Seit dem Überfall der Hamas nahm die Zahl der antisemitischen Vorfälle bundesweit zuletzt zu.

Der Chef des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) dringt auf eine Ausweitung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen. Eine Handvoll Konvois wie bislang reiche für mehr als zwei Millionen Notleidende nicht aus, sagte UNWRA-Generalkommissar Philippe Lazzarini am späten Montagabend bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates.

Lazzarini wählte drastische Worte, um die Notlage der palästinensischen Bevölkerung deutlich zu machen. Die Menschen im Gazastreifen hätten das Gefühl, «nicht wie andere Zivilisten behandelt zu werden». Die meisten von ihnen fühlten sich in einem Krieg gefangen, mit dem sie nichts zu tun hätten. "Sie haben das Gefühl, dass die Welt sie alle mit der Hamas gleichsetzt. Das ist gefährlich." Denn es handle sich um Lehrer, Ärzte, Sozialarbeiter, Ingenieure und Hilfspersonal sowie ihre Mütter und Väter. "Wenn sie nicht in Gaza wären, könnten sie Ihre Nachbarn, Ihre Freunde sein", so Lazzarini.

