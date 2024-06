liveblog Hochwasser in Süddeutschland ++ Klimaschützer werfen Scholz Symbolpolitik vor ++ Stand: 05.06.2024 09:06 Uhr

Nicht das erste Mal hat Kanzler Scholz ein Hochwassergebiet besucht: Klimaschützer sehen darin nur Symbolpolitik. Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es weniger regnen - Entwarnung gibt es aber nicht. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Klimaschützer werfen Scholz Symbolpolitik vor

DWD meldet weniger Regen - aber keine Entwarnung

Die Suche nach einem im Hochwasser-Einsatz vermissten Feuerwehrmann in Schwaben geht nach Angaben der Polizei auch weiter. Der 22-Jährige sei bisher nicht gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher in Kempten. Polizeikräfte sollten an Land und mit Drohnen aus der Luft nach dem Vermissten suchen.

Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag in Offingen nahe der Grenze zu Baden-Württemberg mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung gekentert. Die übrigen vier Einsatzkräfte an Bord konnten sich an Land retten und blieben unverletzt. Der 22-Jährige gilt seither als vermisst. Noch habe man die Hoffnung, ihn lebend zu finden, sagte der Polizeisprecher. "Die Chancen werden aber von Tag zu Tag ein bisschen weniger."

Die Hochwasserlage hat sich in Passau etwas beruhigt. "Aber man muss warten, was denn zum Vorschein kommt, wenn das Wasser wieder alles freigibt", sagt BR-Reporter Martin Gruber. Laut des Oberbürgermeisters werde es immense Schäden geben, zum Beispiel an Gebäuden, in Restaurants, bei Privatleuten oder in Läden. "Da wird man erst später eine Bilanz ziehen können."

Die Hochwasserlage in Regensburg in Bayern bleibt angespannt. Der Pegelstand sinke sehr langsam auf hohem Niveau, sagte eine Sprecherin der Stadt am Morgen. Laut Hochwassernachrichtendienst (HND) lag der Pegelstand der Donau weiter bei über sechs Metern - normal sind etwa drei Meter.

Am Dienstagabend evakuierten die Einsatzkräfte etwa 30 Häuser entlang einer Straße an dem Fluss, weil der Untergrund wegen des hohen Grundwasserspiegels immer weiter aufweichte. Die Stabilisierung der Schutzwände an der Werftstraße werde auch am Mittwoch weiter im Fokus des Katastrophenschutzes stehen, sagte die Sprecherin. "Das ist unsere Schwachstelle."

Angesichts der Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland bescheinigen Klimaschützer der Bundesregierung mangelnden Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderwärmung. Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe nun zum vierten Mal in diesem Jahr ein Hochwassergebiet besucht, sagte Luisa Neubauer von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future der Nachrichtenagentur dpa.

"Diese Besuche sind nichts anderes als Symbolpolitik mit bitterem Nachgeschmack, solange Olaf Scholz seine Randbemerkungen zur Klimakrise auf dem Nachhauseweg schon wieder vergisst: Erst gestern hat der Expertenrat für Klimafragen klargestellt, dass Deutschland auf dem Weg ist, seine Klimaziele für 2030 zu verfehlen." Sie forderte, Scholz müsse Klimaschutz jetzt zur Chefsache machen und konkrete Maßnahmen umsetzen, um Menschen und Klima zu schützen.

Bayerns Staatsregierung hat mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Beschluss zum Bau von sieben großen Flutpoldern zum Schutz vor extremen Hochwassern erst zwei der damals geplanten Projekte verwirklicht. Das bestätigt das Umweltministerium in München auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Flutpolder sind eingedeichte Rückhalteflächen, die bei Hochwasser Wasser aufnehmen können.

"Der Polder Weidachwiesen ist in Betrieb und wurde auch aktuell genutzt. Der Polder Riedensheim ist einsatzbereit", teilte eine Sprecherin mit. "Solche Projekte erfordern umfangreiche Planungen und anschließende Baumaßnahmen und benötigen deshalb Zeit", erläuterte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). Geplant war die Fertigstellung aller sieben Polder bis 2020, wie in einem Bericht des Landesamts für Umwelt zum Flutpolderprogramm aus dem Jahr 2018 nachzulesen.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind zwar in Bayern für heute und morgen weitere Schauer und Gewitter zu erwarten - Starkregen sei aber nur am östlichen Alpenrand wahrscheinlich.

Auch in Baden-Württemberg sind laut DWD morgen einzelne Schauer oder Gewitter möglich - heute soll es weitestgehend trocken bleiben.

In Passau fallen laut der Stadtverwaltung langsam die Wasserstände. Der Scheitel der Flüsse Donau und Inn sei erreicht. Der Wasserstand der Donau lag am Dienstagabend nach Angaben des Hochwassernachrichtendienst (HND) bei etwa 9,70 Metern. Normal sind hier Wasserstände von an die sechs Meter. Der Pegelstand am Inn ging von gut sieben Metern auf knapp 6,70 Meter zurück. Es werde davon ausgegangen, dass die Pegelstände in den nächsten Stunden weiter sinken, teilte die Stadtverwaltung mit. Allerdings werde der Donaupegel langsamer fallen.