liveblog Hochwasser in Süddeutschland ++ Angespannte Lage + Unwetterwarnungen aufgehoben ++ Stand: 04.06.2024 03:33 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst hat alle Unwetterwarnungen aufgehoben. Die Hochwasserlage bleibt dennoch angespannt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die Hochwasserlage im südlichen Landkreis Rosenheim hat sich leicht entspannt. Das teilte der Kreis in der Nacht auf X mit.

Die Schulen und Kindergärten in den betroffenen Gemeinden sollen dennoch am Dienstag geschlossen bleiben. In Raubling und Rohrdorf fanden den Angaben zufolge Evakuierungen statt. Wie viele Menschen davon betroffen waren, war zunächst nicht bekannt.

Mehr als 1000 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks seien vor Ort, teilte der Landkreis weiter mit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat alle Unwetterwarnungen für Deutschland aufgehoben. Tagelange Regenfälle hatten in den vergangenen Tagen die Pegel zahlreicher Bäche und Flüsse vor allem in Bayern und Baden-Württemberg stark ansteigen lassen. Ganze Ortschaften wurden überflutet, auch nachdem Dämme gebrochen waren.

Der Deutsche Städtetag ruft Bund und Länder zu höheren Ausgaben für den Hochwasserschutz auf. "Hochwasser, wie derzeit in Bayern und Baden-Württemberg, kommen in immer schnellerem Takt. Deutschland muss sich besser darauf vorbereiten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Einsatzkräfte bräuchten die bestmögliche Ausstattung und Infrastruktur.

Dedy wies auf die wachsenden Ausgaben der Städte und Gemeinden für Maßnahmen wie Dammbau, Begrünung und Bewässerung hin, die durch die Erderwärmung nötig würden. "Die Klimaanpassung wird zur kommunalen Daueraufgabe", sagte er dem RND. Die Städte müssten sich stärker auf Extremwetterereignisse vorbereiten und ihre Infrastruktur an den Klimawandel anpassen. "Das kostet enorme Summen: mehr Grünflächen, weniger Versiegelung und der Ausbau von Rückhaltebecken für Hochwasser oder Starkregen."

Am überfluteten Rheinufer in Wiesbaden ist eine Autofahrerin von der Feuerwehr mit einem Boot gerettet worden. Die Touristin war mit ihrem Auto samt Wohnwagen auf der Maaraue unterwegs, so ein Feuerwehrsprecher. "Auf dem Weg zum Campingplatz fuhr die Dame in das steigende Hochwasser, solange bis der Motor aufgrund des Hochwassers streikte", teilte die Feuerwehr weiter mit. Die Frau und ihr Hund wurden ins Trockene gebracht. Einer der Helfer habe ihr Gespann auf einem höher gelegenen Parkplatz sicher abgestellt.

Die Feuerwehr riet: "Achten sie auf Absperrungen im Hochwassergebiet, bei Missachtung bringen sie sich und andere in Gefahr!"

Angesichts der Überflutungen fordert Bundesumweltministerin Lemke ein Gesetz zum besseren Schutz vor Hochwasser. In Baden-Württemberg haben Einsatzkräfte zwei Leichen aus einem Keller geborgen.