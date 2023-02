Erdbeben in der Türkei und Syrien

Die USA stellen für die Opfer des verheerenden Erdbebens vorläufig 85 Millionen Dollar bereit. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Biden verspricht 85 Millionen Dollar an Hilfen

Die USA wollen für die Nothilfe nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien vorläufig 85 Millionen Dollar (rund 79 Millionen Euro) bereitstellen. Dies teilte Präsident Joe Biden via Twitter mit.

Die US-Hilfen umfassten Lebensmittel, Versorgungsgüter und Geld für Notunterkünfte, um den Familien im Erdbebengebiet zu helfen, der Kälte zu trotzen. Zudem würden Medikamente geliefert, um Leben zu retten. "Wir sind mit unseren Herzen weiterhin bei den Völkern von Türkiye und Syrien", schrieb Biden.