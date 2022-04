Das RKI hat am Morgen 214.985 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1322,2. Einem Medienbericht zufolge will die Union gegen den Impfpflicht-Kompromiss der "Ampel" stimmen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

China hat am Mittwoch mehr als 20.000 Corona-Infektionen gemeldet - ein neuer Höchststand seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. Die Nationale Gesundheitskommission erklärte, es gebe 20.472 Corona-Ansteckungen, aber "keine neuen Todesfälle". Die meisten Fälle seien zudem asymptomatisch. Schwerpunkt ist die Wirtschaftsmetropole Shanghai, auf die nach Angaben der Stadtverwaltung vom Mittwoch mehr als 80 Prozent der landesweiten Fälle entfielen. Die 25-Millionen-Metropole war vergangene Woche schrittweise abgeriegelt worden.

Union will gegen Impfpflicht-Kompromiss der "Ampel" stimmen

Der neuerliche Vorstoß der Impfpflicht-Befürworter in den Ampel-Fraktionen für eine Impfpflicht für alle Menschen ab 60 Jahren stößt auf Ablehnung in der Unionsfraktion. Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) sagte der "Bild": "Kurz vor Toresschluss kommen aus den Reihen der Ampel immer neue Vorschläge. Seriös ist das nicht." Sinnvoller sei es, "wenn sie sich unserem Konzept anschließen". Das sei der eigentliche Kompromiss. Es ergebe keinen Sinn, eine Impfpflicht für sofort einzufordern, es könne nur um eine Vorbereitung für den Herbst gehen, sagte Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) laut Teilnehmern der Unionsfraktionssitzung am Dienstag. Die Abgeordneten wollen mit breiter Mehrheit für den eigenen Antrag stimmen - und gegen den Vorschlag der Ampel.