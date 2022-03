Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Inzidenz erstmals über 1600 ++ Stand: 16.03.2022 05:16 Uhr

Mit 1607,1 hat die bundesweite Inzidenz einen neuen Höchstwert erreicht. Dem RKI wurden 262.593 Neuinfektionen gemeldet. Die Union schließt eine Zustimmung zur allgemeinen Impfpflicht aus. Die Entwicklungen im Liveblog.

Gymnasiallehrerverband fordert krisenfestes Schulsystem Zwei Jahre nach Beginn der ersten flächendeckenden Schulschließungen in der Corona-Pandemie hat der Deutsche Philologenverband Maßnahmen für ein krisenfesteres Schulsystem gefordert. "Schulen müssen präventiv besser aufgestellt werden, damit nicht regelmäßig alle an Schule Beteiligten an ihre Belastungsgrenze kommen müssen", sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing der Nachrichtenagentur dpa. Sie nannte unter anderem ausreichend Lehrpersonal und Personal für Erziehung und Betreuung. Der Philologenverband vertritt die Gymnasiallehrer im Land. Lin-Klitzing sagte weiter: "Wir brauchen weniger Bürokratie und eine bessere Bildungsfinanzierung, die aus einem guten Miteinander von Bund, Ländern und Kommunen resultiert."

RKI: Bundesweite Inzidenz übersteigt erstmals 1600 Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals die Schwelle von 1600 überstiegen. Der Wert liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) nun bei 1607,1. Am Vortag hatte er 1585,4 betragen, vergangene Woche 1319,0. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 262.593 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Am Vortag waren es 198.888 Neuansteckungen gewesen, vor einer Woche 215.854. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 17.695.210. Es wurden 269 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 126.142.

Brysch: "Offenbarungseid" der Koalition bei Corona-Kurs Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat der Ampel-Koalition einen "politischen Offenbarungseid" bei den künftigen Corona-Schutzregeln vorgeworfen. Wider besseren Wissens wollten Abgeordnete von SPD und Grünen einer Gesetzesnovelle zustimmen, die kaum Schutz vor der Pandemie biete, sagte Vorstand Eugen Brysch der Nachrichtenagentur dpa. "Der kleinste Koalitionspartner darf nicht einfach lebenswichtige Entscheidungen diktieren. Sonst wackelt der Schwanz mit dem Hund", sagte er mit Blick auf die FDP. Keinesfalls sollten alle Restriktionen fortgeführt werden, so Brysch. Unter anderem bei täglichen Tests in der Alten- und Krankenpflege dürfe es aber keine faulen Kompromisse geben. Nötig sei außerdem bei der Maskenpflicht eine bundeseinheitliche Regelung, die über den Personenverkehr hinausgehe.

Apothekerverband fordert weiter kostenlose Bürgertests Der Apothekerverband Nordrhein hat den Bund aufgefordert, an den kostenlosen Bürgertests über den 31. März hinaus festzuhalten. "Mit dem Vormarsch der Omikron-Variante BA.2 steigt die Rate positiver Tests kontinuierlich. Jetzt den gleichen Fehler wie im Oktober und die Bürgertests kostenpflichtig zu machen, wäre unverantwortlich", sagte Verbandschef Thomas Preis der "Rheinischen Post". Er verwies auf die hohe Nachfrage. "Die Testzahlen sind etwa doppelt so hoch wie im November, als wir mit der Delta-Variante zu kämpfen hatten. Aktuell haben wir mit über zehn Prozent eine nie dagewesene Positivrate bei den Bürgertests."

Einrichtungsbezogene Impfpflicht tritt in Kraft Die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht ist in Krankenhäusern und in der Pflege in Kraft getreten. Damit müssen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber eine Corona-Impfung oder -Genesung oder eine Kontra-Indikation nachweisen. Die kommunalen Gesundheitsämter können gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sozial- und Gesundheitsbranche ohne diesen Nachweis ein Beschäftigungsverbot aussprechen. Sie verlieren damit ihren Gehaltsanspruch. Einrichtungsbezogene Impfpflicht "Personell nicht zu stemmen" Mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht drohen vielen Pflegekräften Konsequenzen - in der Theorie.

Dahmen kompromissbereit in Impfpflicht-Debatte Der Grünen-Politiker Janosch Dahmen hat in der Debatte um eine allgemeine Corona-Impfpflicht den Unterstützern des Antrags für eine mögliche Impfpflicht ab 50 Jahren und der Union Kompromissangebote gemacht. "Denkbar wäre also, auch im Antrag ab 18 Jahren ein noch verbindlicheres Maß an Beratung mit aufzunehmen", sagte Dahmen der "Welt". Der Union sei erkennbar der Aufbau eines Impfregisters wichtig. "Auch diesem Interesse nach einer besseren, systematischen Datengrundlage könnten wir möglicherweise mit unserem Antrag erkennbar Rechnung tragen", so Dahmen. Eine Gruppe um ihn und SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese plädiert für verpflichtende Impfungen ab 18 Jahren. Die Grünen-Politikerin Kordula Schulz-Asche, die den Ü50-Antrag mitträgt, bezeichnete eine Impfpflicht ab 18 allerdings als Abkehr vom Ansatz, dass insbesondere die Älteren und Ungeimpften eine Herausforderungen für das Gesundheitswesen darstellten. Ihr Antrag sei am ehesten anschlussfähig zur Union, der man mit der Einführung eines Impfregisters entgegenkommen könnte. "Wenn die CDU nicht umschwenkt, wird es keine Impfpflicht geben. So einfach ist es", sagte Schulz-Asche.

DKG-Chef: Belegung auf Normalstationen steigt Der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, hat davor gewarnt, dass mit den derzeit hohen Inzidenzwerten auch die Belegung auf Normalstationen in Krankenhäusern steige. Absehbar werde sich das auch auf die Intensivstationen auswirken, sagte Gaß den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir befinden uns in einer problematischen Situation." Er forderte daher die Maskenpflicht "an Orten mit hoher Infektionsgefahr" beizubehalten. Gaß nannte als Beispiele den Öffentlichen Nahverkehr, den Einzelhandel oder Orte mit vulnerablen Gruppen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund forderte ebenfalls, im Einzelhandel und Innenräumen weiter Masken vorzuschreiben. "Gerade angesichts der steigenden Inzidenzen wäre es doch zumutbar, diese wirksame Maßnahme noch beizubehalten, bis sich das Infektionsgeschehen durch den eintretenden saisonalen Effekt tatsächlich abschwächt", sagte Verbandschefin Susanne Johna der "Augsburger Allgemeinen"

Reinhardt wart vor Corona-Flickenteppich Die Ärzteschaft ist unzufrieden mit den Plänen der Ampel-Koalition für künftige Corona-Schutzmaßnahmen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, kritisierte kurz vor der ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag, dass nur beispielhaft aufgeführt werde, ab wann die Länder schärfere Maßnahmen erlassen können. Das werde "zwangsläufig zu einem bundesweiten Flickenteppich unterschiedlicher regionaler Regelungen führen. Das verunsichert die Bevölkerung unnötig", sagte Reinhardt in der "Rheinischen Post". Ein von der Bundesregierung erarbeiteter Entwurf sieht vom 20. März an generell nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Für regionale Hotspots sollen aber weitergehende Beschränkungen möglich sein, wenn das Landesparlament für sie eine besonders kritische Lage feststellt. Corona-Regeln Mehrere Bundesländer verlängern Maßnahmen Ungeachtet der geplanten Lockerungen wollen einige Bundesländer die derzeitigen Corona-Regeln vorerst beibehalten.

BioNTech will US-Zulassung für zweite Booster-Impfung Die Pharmafirmen BioNTech und Pfizer haben in den USA eine Notfallzulassung für eine zweite Booster-Impfung mit ihrem gemeinsamen Corona-Impfstoff beantragt. Dieser soll für Patientinnen und Patienten ab einem Alter von 65 Jahren gelten, die bereits mit einem der zugelassenen Impfstoffe geboostert sind, wie die Firmen mitteilten. Der Zulassungsantrag stütze sich auf Daten aus Israel, die während der Omikron-Welle erhoben wurden und erhöhte Immunantworten bei weniger Infektionen und schweren Erkrankungen zeigten, erklärten die Unternehmen.

Union: Keine Zustimmung zu allgemeiner Impfpflicht Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, hat den Plänen für eine allgemeine Impfpflicht ein Scheitern voraus gesagt. "Eine allgemeine Impfpflicht wird es mit uns nicht geben. Sie hat keine Mehrheit im Parlament, vor allem wäre sie wissenschaftlich und verfassungsrechtlich fragwürdig", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Für die 197 Abgeordneten der Union gebe es "keinen Grund, von unserem Antrag eines Impfvorsorgegesetzes abzuweichen", so Sorge. Die Gruppenanträge einer Impfpflicht ab 18 und einer Informationspflicht mit möglicherweise nachgeschalteter Impfpflicht ab 50 lägen so weit auseinander, "dass ein schneller Kompromiss unwahrscheinlich ist", sagte Sorge. Impfpflicht-Debatte im Bundestag: Eine Gruppe um den Grünen-Politiker Janosch Dahmen und SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese hat einen Entwurf für eine Pflicht ab 18 Jahren vorgelegt. Daneben gibt es einen Entwurf einer Gruppe um den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann für eine Beratungspflicht und dann eine mögliche Impfpflicht ab 50 Jahren. Eine weitere Gruppe um FDP-Vize Wolfgang Kubicki lehnt eine Impfpflicht ab. Bild: AP

Mann von US-Vize Harris positiv getestet Der Ehemann von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Second Gentleman Doug Emhoff, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Test bei seiner Frau habe ein negatives Ergebnis gebracht, teilte das Weiße Haus mit. Dennoch schränke Harris die Zahl ihrer Termine ein. So verzichte sie sicherheitshalber auf einen geplanten Auftritt mit US-Präsident Joe Biden. Harris solle sich zudem weiteren Tests unterziehen. Biden und Harris hatten zuvor einen gemeinsamen Termin mit Abgeordneten absolviert. Der Präsident war nach Angaben seiner Sprecherin Jen Psaki negativ getestet worden.