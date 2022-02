Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ RKI meldet 210.743 Neuinfektionen ++ Stand: 25.02.2022 04:57 Uhr

Das RKI hat am Morgen 210.743 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1259,5. Das Erreichen des Impfziels verschiebt sich wohl auf April. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Keine Corona-Beschränkungen in den Niederlanden

Inzidenz sinkt auf 1259,5

Corona-Impfziel wird erst im April erreicht

Lauterbach: "Pandemie lässt sich nicht durch Feier beenden" Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stemmt sich dagegen, ab dem 20. März die allermeisten staatlichen Corona-Beschränkungen abzuschaffen. Von einem "Freedom Day" lasse sich das Virus wenig beeindrucken, sagte der SPD-Politiker den "Stuttgarter Nachrichten", der "Stuttgarter Zeitung" und den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. "Die Pandemie lässt sich nicht durch eine Feier beenden." Auch nach dem 20. März, an dem viele Schutzmaßnahmen wegfallen sollen, bräuchten die Bundesländer mehr Instrumente zur Pandemiebekämpfung als Testen und Masken tragen. "Das reicht bei weitem nicht aus, um auf künftige Wellen zu reagieren", sagte Lauterbach. Sie müssten "vielmehr in der Lage sein, in regionalen Hotspots durch Zugangsbeschränkungen Zusammenkünfte sicherer zu machen". Die Instrumente müssten über den Bereich von Kliniken und Pflegeeinrichtungen hinausgehen, sagte Lauterbach.

RKI meldet 210.743 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 1259,5 Das Robert Koch-Institut hat 210.743 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 9305 Fälle weniger als am Freitag vor einer Woche, als 220.048 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt leicht auf 1259,5 von 1265,0 am Vortag. 226 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 122.371. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 14,39 Millionen Corona-Infektionen registriert.

Ab heute fast keine Corona-Beschränkungen mehr in den Niederlanden In den Niederlanden gelten ab heute fast keine Corona-Beschränkungen mehr. Der Corona-Gesundheitspass wird abgeschafft, mit dem die Niederländer bisher nachweisen mussten, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Die Abstands- und Maskenpflicht fällt ebenfalls an den meisten Orten weg, sie gilt nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Bahnhöfen und Flughäfen. Außerdem entfallen sämtliche Beschränkungen der Öffnungszeiten von Bars und Nachtclubs. Die Einreiseverbote für mehrere Nicht-EU-Länder werden aufgehoben. Reisende aus EU-Ländern müssen jedoch weiterhin einen Impfnachweis oder einen negativen Test vorlegen. In den Niederlanden hatte es wiederholt gewaltsame Proteste gegen die Corona-Restriktionen gegeben.