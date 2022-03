75 Prozent aller Spitäler können derzeit kein normales Leistungsangebot bereitstellen. Justizminister Buschmann präzisiert Hotspot-Regelung. Die Entwicklungen im Liveblog.

Buschmann: Landesweite Hotspot-Regelung nur bei landesweiter Notlage

Bei der Corona-Bekämpfung pocht der Koalitionspartner FDP darauf, dass die vereinbarte Hotspot-Regelung für regionale Notlagen nicht pauschal angewandt werden darf. Die geänderte Regelung erlaubt in diesen Regionen, dass dort einige der ausgelaufenen Schutzmaßnahmen reaktiviert werden dürfen - aber nur nach einem Beschluss des jeweiligen Landtags. Das Parlament müsse jeweils "sowohl das Vorliegen der konkreten Gefahr als auch die Anwendung konkreter Maßnahmen in einer konkreten Gebietskörperschaft beschließen", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in den "Westfälischen Nachrichten" aus Münster.