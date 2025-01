liveblog Amtseinführung ++ Zehntausende Anhänger feiern Trump in Washington ++ Stand: 20.01.2025 02:27 Uhr

Vor seiner Amtseinführung wurde Donald Trump von Zehntausenden Anhängern in Washington gefeiert. In seiner Rede bekräftigte der Republikaner erneut viele seiner zentralen Versprechen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Scholz betont Wichtigkeit transatlantischer Beziehungen

Trump feiert vor Amtseinführung in Washington

In Washington werden die Sicherheitsvorkehrungen für die Amtseinführung von Donald Trump hochgefahren - besonders im Gebiet um das Weiße Haus und das Kapitol, wo Trump vereidigt wird. Straßen und U-Bahn-Stationen werden gesperrt. Etwa 125.000 Beamte werden im Einsatz sein.

Mit Blick auf Donald Trumps bevorstehende Vereidigung als US-Präsident setzt Bundeskanzler Olaf Scholz weiter auf enge politische Zusammenarbeit und gemeinsame Bündnisse mit den Vereinigten Staaten. "Die transatlantischen Beziehungen sind für Deutschland und für Europa von größter Bedeutung", sagte Scholz der Rheinischen Post. Man dürfe nicht vergessen, wie wichtig die USA für den Aufbau der Demokratie in Westdeutschland gewesen seien. "Und die NATO ist der Garant unserer Sicherheit. Deshalb brauchen wir stabile Beziehungen zu den USA."

Nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles hat der designierte US-Präsident Donald Trump nun angekündigt, am Freitag nach Los Angeles zu reisen. Bis jetzt hatte Trump Zurückhaltung gezeigt, was Besuche in den verwüsteten Brandgebieten angeht. Auf seiner letzten Kundgebung vor Amtsantritt in Washington am Sonntagabend aber sagte der künftige Präsident, dass er für die Überlebenden der Waldbrände in Los Angeles bete und dabei helfen werde, die Stadt schöner als je zuvor wiederaufzubauen.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat mit einer letzten Kundgebung am Vorabend seiner Amtseinführung noch einmal seinen Wahlsieg gefeiert. "Wir haben gewonnen", erklärte Trump vor seinen feiernden Anhängern. Er kündigte zudem eine Reihe von Maßnahmen an - viele davon will er gleich nach seiner Amtseinführung umsetzen. Hier die zentralen Punkte:

Der designierte US-Vizepräsident JD Vance ist nach Angaben des Stabs des designierten Präsidenten Donald Trump am Sonntag mit dem chinesischen Vizepräsidenten Han Zheng zusammengetroffen. Vance und Han hätten mehrere Themen erörtert, darunter Handel und regionale Stabilität.

Der chinesische Präsident Xi Jinping war von Trump zu dessen Amtseinführung am Montag eingeladen worden und lässt sich dabei von Han vertreten. Das Wall Street Journal hatte am Samstag berichtet, Trump habe seinen Beratern gesagt, er wolle nach seiner Amtsübernahme nach China reisen.