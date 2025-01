liveblog Amtsübergabe in den USA ++ Trump kündigt Ausstieg aus Klimaabkommen an ++ Stand: 21.01.2025 01:22 Uhr

Noch am Tag seiner Amtseinführung hat US-Präsident Trump erwartungsgemäß ein Dekret zum Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Außerdem versprach er die Begnadigung seiner Anhänger, die an der Erstürmung des Kapitols beteiligt waren. Die Entwicklungen im Liveblog.

Trump hebt auch einen Erlass des ehemaligen Präsidenten Joe Biden zur Sicherheit von KI-Systemen auf. Das 2023 von dem Demokraten erlassene Dekret betrifft Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), die eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA, die Wirtschaft oder die öffentliche Gesundheit darstellen könnten. Sie mussten vor der Veröffentlichung derartiger Modelle die Ergebnisse von Sicherheitstests mit der US-Regierung teilen.

Der US-Senat hat Marco Rubio einstimmig als Außenminister bestätigt und damit das erste Mitglied für das Kabinett des am Montag vereidigten US-Präsidenten Donald Trump.

Wie erwartet kündigt der neue US-Präsident Trump den sofortigen Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen an. Dazu unterzeichnete er unter dem Jubel seiner Anhjänger ein entsprechendes Dekret. Vor Anhängern in der Capital One Arena erklärt er außerdem, dass er rund 80 Erlasse der vorherigen Regierung von Joe Biden aufheben werde. Weitere Maßnahmen sollen ein Stopp neuer Vorschriften und ein Einstellungsstopp für Bundesbedienstete sein. Diese dürfen auch nicht mehr von zu Hause aus arbeiten.

US-Präsident Trump hat zu Beginn seiner Rede in der Capital One Arena angekündigt, Begnadigungen für die "Geiseln des 6. Januar" zu unterzeichnen. Gemeint dürften die verurteilten Anhänger von Trump sein, die am Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt waren.

Er plane Begnadigungen "für eine Menge Leute", betonte Trump mehrfach unter dem Jubel seiner Anhänger. Genauer wurde der Republikaner zunächst nicht. Trump hatte einen solchen Schritt im Wahlkampf wiederholt versprochen, bislang aber keine Einzelheiten genannt. Am 6. Januar 2021 hatten Trump-Anhänger den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington gewaltsam gestürmt. Dort war der Kongress damals zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 gegen Trump formal zu bestätigen. Infolge der Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben.

Tech-Milliardär Elon Musk hat bei einer Veranstaltung zur Amtseinführung von Donald Trump mit einer dem Hitlergruß ähnlich sehenden Geste für Aufsehen gesorgt. Musk war einer der Redner auf der Bühne vor dem Eintreffen von Trump in der Washingtoner Capital One Arena. Er bedankte sich bei den Anhängern des neuen Präsidenten, hielt dann seine rechte Hand an sein Herz - und streckte sie in einer schnellen Bewegung nach oben raus. Danach wiederholte er die Geste noch einmal in eine andere Richtung. "Mein Herz fliegt Euch zu", sagte er danach.

Viele Nutzer auf Musks Online-Plattform X merkten an, dass die Geste an einen Hitlergruß erinnere. Der Nachrichtensender CNN wiederholte die Szene in seinem Programm mehrfach. Die Zuschauer seien selbst klug genug, sich eine Meinung dazu zu bilden, sagte eine Moderatorin.

