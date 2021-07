Situation in den Flutgebieten Regen, aber keine neuen Unwetter

Es gab zwar Regen, von schweren Gewittern blieben die von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten aber verschont. Entwarnung gibt es allerdings noch nicht. Vereinzelt könnte es im Laufe des Tages noch zu Untwettern kommen.

Es blieb ruhig in der Nacht, hieß es von Feuerwehr und Katastrophenbehörden aus den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Gut eine Woche nach dem Hochwasser ist die Lage dennoch angespannt, denn noch ist die Gefahr von lokalen Unwettern nicht gebannt. Ab dem Mittag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wieder vereinzelt zu Schauern und Gewittern mit Hagel und Starkregen kommen.

Angst vor Seuchen

Den besonders betroffenen Kommunen sei ein Evakuierungsangebot gemacht worden. In den Gebieten Schuld, Insul, Dümpelfeld und Bad Neuenahr-Ahrweiler sollten die Menschen demnach mit Shuttlebussen zu einer Notunterkunft in Leimersdorf gebracht werden können. "Das entscheiden dann die Menschen selbst", so Hermann. Zwar sei die Lage nicht vergleichbar mit vergangener Woche - "aber wir haben eine nicht mehr funktionierende Kanalisation". Daher würden sich die Regenfälle anders auswirken als noch vor zehn Tagen.

Wegen der Wetterlage könnten die Helfer nicht so intensiv arbeiten wie zuvor. Dies soll laut Hermann für eine konzentrierte Abfall-Abfuhraktion genutzt werden. Ziel sei es, die sich am Straßenrand auftürmenden Müllberge so schnell wie möglich zu beseitigen. Denn sie seien einerseits ein Seuchenherd, andererseits störten sie den Verkehr. Zudem werde der Platz benötigt, um die Kanalisation spülen zu können.