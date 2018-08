Der CSU-Politiker Manfred Weber bewirbt sich laut Medienberichten um die Spitzenkandidatur der Konservativen bei der Europawahl im kommenden Jahr. Damit könnte er Nachfolger von EU-Kommissionschef Juncker werden.

Der Vorsitzende der konservativen Fraktion im EU-Parlament Manfred Weber (CSU) wird offenbar Spitzenkandidat bei der Europawahl im kommenden Jahr. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstütze die Kandidatur, berichteten "Focus" und "Passauer Neue Presse" übereinstimmend.

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker siegte als EVP-Spitzenkandidat bei der Europawahl 2014.

Dem "Spiegel" zufolge hat Weber gegenüber Parteifreunden bereits erklärt, dass er seine Bewerbung in Kürze vor der Fraktion in Brüssel erklären werde. Um die Personalie zu klären, seien Weber und der EVP-Vorsitzende Joseph Daul außerdem am Dienstag in Berlin bei Merkel gewesen, berichten mehrere Medien.

Weber ist stellvertretender CSU-Vorsitzender und seit 2014 Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. In der Europäischen Volkspartei (EVP) haben sich konservative Parteien auf europäischer Ebene zusammengeschlossen. Ihr gehören auch CDU und CSU an.

Gute Chancen auf Juncker-Nachfolge

Für die Europawahl im Mai 2019 stellt die EVP einen Spitzenkandidaten auf. Der Spitzenkandidat der stärksten europäischen Parteienfamilie hat als Wahlsieger gute Chancen, das Amt des EU-Kommissionspräsidenten zu übernehmen und damit Nachfolger des derzeitigen Amtsinhabers Jean-Claude Juncker zu werden.

Regierungssprecher Steffen Seibert wollte die Entscheidung für Weber bisher nicht offiziell bestätigen. "Es gibt keinen neuen Stand gegenüber dem, was die Bundeskanzlerin dazu neulich gesagt hat", sagte Seibert. Merkel hatte in der vergangenen Woche zu dem Thema erklärt: "Da sind überhaupt keine Entscheidungen gefallen."