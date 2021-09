Interaktiv Abgeordnetenhauswahl Wo Berlins Parteien Hochburgen haben

Wer liegt bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl in welchem Wahlkreis vorn? Wo ist die Unterstützung für welche Parteien groß oder gering? Die interaktive Karte gibt detaillierte Einblicke in das Wahlverhalten der Wählenden in Berlin.