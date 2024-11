Kritik an Bundeswahlleiterin Kommt jetzt die schnelle Einigung auf Neuwahlen? Stand: 12.11.2024 07:42 Uhr

Knapp eine Woche nach dem Ampel-Aus steht noch immer nicht fest, wann es Neuwahlen gibt. Die Union erwartet nun aber eine schnelle Einigung. Der CDU-Wirtschaftsflügel kritisiert die Bundeswahlleiterin massiv.

In Berlin trifft sich heute der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages zu einer Sondersitzung. In dem Gremium sitzen mehrere Abgeordnete des Parlamentes. Sie beraten über die Gültigkeit von Wahlen und ob bei der Vorbereitung alles richtig läuft. An den öffentlichen Beratungen soll heute auch Bundeswahlleiterin Ruth Brand teilnehmen, um über den Stand der Vorbereitungen zu berichten. Dabei dürfte es insbesondere um den Termin für die Neuwahl gehen.

Nach dem tagelangen Streit darüber könnte es nun bald eine Einigung geben. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt rechnet damit, dass sich Union und SPD jetzt schnell verständigen. Die Gespräche liefen, man sei auf einem guten Weg, sagte er in den tagesthemen. "Ich glaube, dass wir das jetzt zügig klären können und dann einen Wahltermin vielleicht auch schon in dieser Woche verkünden können."

Bundeskanzler Scholz hatte nach dem Ampel-Aus zunächst angekündigt, am 15. Januar im Bundestag die Vertrauensfrage stellen zu wollen. Im März wäre es dann zu Neuwahlen gekommen. CDU und CSU fordern einen schnelleren Termin. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz strebt inzwischen offenbar einen Wahltermin im Februar an. Am Montag soll er laut der Nachrichtenagentur dpa den 16. oder 23. Februar als gut zu erreichen bezeichnet haben.

Bundeswahlleiterin will Frist ausschöpfen

Beim Streit über den Wahltermin ist in den vergangenen Tagen Bundeswahlleiterin Brand in die Kritik geraten. Sie hatte vor schnellen Neuwahlen gewarnt und das unter anderem damit begründet, dass möglicherweise nicht genügend Papier zur Verfügung stehe, um so schnell alle Unterlagen drucken zu können. Die Union wirft ihr seitdem vor, sich von Scholz politisch instrumentalisieren zu lassen.

Am Montag hatte sie sich mit den Landeswahlleitungen beraten und danach mitgeteilt, "dass der Zeitraum von 60 Tagen zwischen der Auflösung des Bundestages bis zu Neuwahlen wirklich ausgeschöpft wird". Dies sei nötig, um den "Herausforderungen bei der Wahlorganisation, die sich aus den Fristen bei einer Neuwahl ergeben, bestmöglich zu begegnen.

Kritik an Brand: "Für mich persönlich nicht mehr haltbar"

Die Chefin des CDU-Wirtschaftsflügels, Gitta Connemann, fordert jetzt sogar die Ablösung Brands, sobald der Bundestag neu gewählt ist. "Meiner Ansicht nach hat die Bundeswahlleiterin in den vergangenen Tagen bewiesen, dass sie der Aufgabe nicht gewachsen ist", sagte die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Dieses Amt muss über jeden Verdacht erhaben sein. Ihr Ruf ist schon jetzt beschädigt, so dass sie für mich persönlich nach der Wahl nicht mehr haltbar ist."

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch forderte die Union auf, ihre Angriffe auf Brand sofort einzustellen. "Das ist Wasser auf die Mühlen der Extremisten", sagte er in der ARD-Sendung hart aber fair. Wenn der unabhängigen Wahlleiterin unterstellt werde, dass sie manipuliere, sei das hochproblematisch. Man habe bei Donald Trump in den USA gesehen, was es bedeute, wenn rechtsstaatliche Institutionen angegriffen würden.