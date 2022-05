Deutscher Wetterdienst Unwetter mit Hagel und Böen erwartet Stand: 20.05.2022 08:54 Uhr

Bereits gestern zogen schwere Gewitter vor allem über den Westen Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor kräftigen Gewittern. Im Laufe des Tages seien mancherorts Tornados nicht ausgeschlossen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab dem Vormittag mit ersten kräftigen Gewittern. Im Tagesverlauf könnten sich diese dann ausweiten. Laut dem DWD besteht "sehr große Unwettergefahr" durch größeren Hagel, schwere Sturm- bis Orkanböen und teils extrem heftigen Starkregen.

Welche Regionen sind betroffen?

Gewitter soll es laut dem DWD vorrangig in einem Streifen von Mosel und Main bis zum Erzgebirge geben - lokal mit Starkregen und Hagel. Ab den Mittagsstunden warnt der DWD auch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vor Unwettern. Lokal könne es in diesen Regionen heftigen Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, großen Hagel bis fünf Zentimeter und schwere Sturmböen bis Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 130 Stundenkilometern geben. Am Nachmittag zögen die Gewitter ostwärts - am Abend könne es dann auch im Süden des Landes einzelne kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial vor allem durch Starkregen und Hagel geben.

Insbesondere Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich in den kommenden beiden Tagen auf heftige Gewitter einstellen. Am heftigsten wird es nach Angaben des DWD im Norden Sachsen-Anhalts in der Altmark. Es müsse mit überschwemmten Straßen, überfluteten Kellern, herabfallenden Ästen und sprunghaft ansteigenden Bächen gerechnet werden.

Auch Überflutungen möglich

Angesichts der Wetterprognosen aktivierte das Landesamt für Natur und Umwelt in NRW den Hochwasserinformationsdienst: Die Niederschläge könnten sich auf die Abflüsse in den Gewässern im Land auswirken. Eine konkrete Vorhersage sei noch nicht möglich. In von Starkregen betroffenen Gebieten könne es zu örtlichen Überflutungen kommen, die Wasserstände könnten in den betroffenen Gebieten deutlich ansteigen.

Wegen der Warnung vor Starkregen und Sturmböen bleiben am Freitag alle Schulen in Trägerschaft des Kreises Ahrweiler in Rheinland-Pfalz geschlossen. Der Kreis appellierte zudem an alle Eltern von Kita-Kindern, die Kinder zu Hause zu betreuen. Die Bevölkerung solle die weiteren Wettervorhersagen im Radio, TV und Internet sowie über die Warnapps Katwarn und Nina mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen.

"Ideale Bedingungen für Tornados"

Nach Einschätzung eines DWD-Meteorologen dürfte vielerorts die höchste Warnstufe (Stufe 4) ausgerufen werden. "Damit drohen dort, wo der Gewitterkomplex lang zieht, massive Schäden." Wahrscheinlich bilden sich demnach auch sogenannte Superzellen - sich drehende Systeme mit starken Aufwinden, die sich völlig eigenständig und damit schwer vorhersehbar bewegen. Auch für Tornados und heftige Orkanböen gebe es "ideale Bedingungen".

Schäden am Donnerstag weniger schwer als befürchtet

Trotz umgestürzter Bäume und Beeinträchtigungen im Flug- und Bahnverkehr war das Unwetter in Deutschland am Donnerstag etwas weniger heftig ausgefallen als vorhergesagt. Der DWD hatte vor Starkregen, schweren Sturm- und orkanartigen Böen und Hagel gewarnt.

Die Gewitterfront erreichte Nordrhein-Westfalen am Nachmittag über den Südwesten bei Aachen und zog dann über das Rheinland sowie das Münsterland und das Ruhrgebiet hinweg. Vielerorts verdunkelte sich schlagartig der Himmel. Es gab lokal heftige Regenfälle, Donner und Blitze. Später zog die Gewitter-Front weiter über Südwestfalen Richtung Ostwestfalen-Lippe.

Blitz verletzt Mann schwer

Bei einem Blitzeinschlag wurde ein Mann auf einem Frachtschiff in Duisburg schwer verletzt. Zwischen Düsseldorf und Leverkusen stürzte ein Baum auf die Nord-Süd-Hauptstrecke. Zwischen Haltern und Dülmen stürzte ebenfalls ein Baum um. Betroffen waren hier zwei Regionalexpress-Linien.

In Köln lösten heftiger Regen, Orkanböen und Hagel etwa 100 Einsätze der Feuerwehr aus: Es gab vollgelaufene Keller, lose Dachziegel und Gerüste, abgebrochene Äste sowie umgestürzte Bäume auf Straßen und Bahngleisen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, musste in den benachbarten Niederlanden der Bahnverkehr nach Deutschland wegen des Gewitters zeitweise eingestellt werden. Besonders betroffen war die Strecke von Köln nach Amsterdam.

Lage in Niedersachsen beruhigt sich

Eine Wetterwarnung des DWD für Niedersachsen wurde inzwischen aufgehoben. Erste Niederschläge waren in Westniedersachsen in den Landkreisen Emsland, Grafschaft Bentheim und Osnabrück zu verzeichnen. In der Nacht gab es vor allem in Franken noch einzelne, teils kräftige Gewitter mit Starkregen, kleinerem Hagel und Sturmböen.