Starkregen und Überschwemmungen Mehr als 40 Tote durch Unwetter

In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz laufen nach den schweren Unwettern die Rettungs- und Bergungseinsätze. Mehr als 40 Todesopfer wurden bislang geborgen. Zahlreiche Menschen gelten noch als vermisst.

Das Ausmaß der heftigen Unwetter, die mit Starkregen über Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hinweggezogen sind, ist noch nicht abzusehen. In zahlreichen Orten dauern die Rettungseinsätze noch an. Die Zahl der geborgenen Todesopfer ist bereits auf 42 angestiegen und wird sich voraussichtlich noch erhöhen.

Nach tagelangen Regenfällen waren in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Bäche zu reißenden Flüssen geworden und verwüsteten etliche Ortschaften. Stromausfälle legten die Regionen lahm, Staudämme drohten überzulaufen. An Rhein, Ruhr, Mosel und kleineren Flüssen stiegen die Pegelstände.

Zahlreiche Menschen werden noch vermisst

Allein im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler kamen durch das Hochwasser laut Polizeiangaben mindestens 18 Menschen ums Leben. Zahlreiche Einwohner gelten zudem noch als vermisst, ganze Ortschaften sind von der Außenwelt abgeschnitten. Am Vormittag sprach die Polizei von mehr als 70 Menschen, die in den Unwettergebieten noch vermisst würden. Teilweise konnten sich die Menschen nur noch auf ihre Hausdächer retten und mussten mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht werden.

Die Kölner Polizei meldete aus dem Köln-Bonner Raum mindestens 20 Todesopfer. In der Domstadt wurden zwei Leichen geborgen, im Kreis Euskirchen waren es bislang 15 Tote. Hier brach die Kommunikation zeitweise komplett zusammen. Nicht einmal mehr der Notruf 112 war erreichbar. Drei Todesopfer meldete die Polizei in Rheinbach. Noch seien nicht alle gesichteten Toten geborgen und identifiziert.

Weitere Tote gibt es in Solingen und im Kreis Unna - Menschen, die von den Fluten weggerissen wurden oder in ihren gefluteten Kellern starben.

Kreise rufen Katastrophenfall aus

Der Kreis Ahrweiler rief den Katastrophenfall aus. Im zum Kreis gehörenden Schuld versanken Teile des Ortes nahezu in den Fluten mit Geröll und Schlamm. Nach Polizeiangaben stürzten mehrere Häuser ein, "zahlreiche" weitere sind einsturzgefährdet.

Auskunftsstelle für Hinweise eingerichtet

Die Polizei richtete eine telefonische Auskunftsstelle für Angehörige ein. Menschen aus der Region wurden darum gebeten, der Polizei Videos und Fotos zu übermitteln, die Hinweise auf Vermisste und Tote geben könnten. Zudem forderte die Polizei die Menschen auf, Rettungswege freizuhalten, da Schaulustige den Einsatz blockiert hätten.

Auch im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen gilt mittlerweile der Katastrophenfall. Die Behörden forderten die kreisangehörigen Kommunen auf, "die notwendigen Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes wie insbesondere Evakuierungen und Unterbringungen vorzubereiten und vorzunehmen".

Bundeswehr und THW unterstützen Rettungsarbeiten

In beiden Bundesländern waren unzählige Rettungskräfte und Freiwillige im Einsatz, um den Betroffenen zu helfen, darunter auch Kräfte der Bundeswehr und des Technischen Hilfswerks (THW). Rettungshubschrauber aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen sowie der Bundeswehr unterstützen die Arbeiten.

THW-Präsident Gerd Friedsam sprach von etwa 2500 ehrenamtlichen Hilfskräften, die gegen die Auswirkungen der Unwetter kämpften. Der Regen habe mittlerweile in weiten Teilen des Landes nachgelassen, die Lage bleibe aber sehr angespannt.

Allein in der nordrhein-westfälischen Stadt Hagen waren etwa 440 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW und 100 Kräfte der Bundeswehr im Einsatz. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) war im Laufe des Tages in den Ort gereist, um sich ein Bild der Unwetterschäden zu machen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach von "verheerenden" Auswirkungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich "erschüttert" über die Katastrophe. Sie hält sich derzeit in den USA auf.

Gesperrte Zugstrecken und Autobahnen

Die Deutsche Bahn meldete Verspätungen und Zugausfälle. Mehrere Strecken sind nicht befahrbar, etwa der Abschnitt Köln-Wuppertal-Hagen, die Strecke Köln-Koblenz über Bonn sowie der internationale Fernverkehr von und nach Brüssel. Zudem sind zahlreiche Autobahnabschnitte betroffen, unter anderem Teile der A1, die A44 im Kreuz Düsseldorf, die A61 auf mehreren Abschnitten sowie die A553 bei Brühl.