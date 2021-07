Merkel besucht Flutgebiete "Wir stehen an Ihrer Seite - Bund und Land"

Kanzlerin Merkel hat sich in der Eifel ein Bild von der Flutkatastrophe gemacht. Sie sprach von "gespenstischen Bildern". Zusammen mit Ministerpräsident Dreyer versprach sie schnelle Hilfen und mahnte mehr Klimaschutz an.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in den vom Hochwasser schwer getroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz schnelle Hilfe angekündigt. "Wir stehen an Ihrer Seite - Bund und Land", sagte sie in Adenau im rheinland-pfälzischen Kreis Ahrweiler. Sie sei gekommen, um sich ein reales Bild von den surrealen, "gespenstischen Bildern" vor Ort zu machen, sagte Merkel.

Man sehe, mit "welcher Gewalt die Natur agieren kann". Merkel versprach mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. "Wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen - kurzfristig, aber auch mittel- und langfristig." Es bedürfe einer Politik, "die die Natur und das Klima mehr in Betracht zieht, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben".

"Schritt für Schritt in Ordnung bringen"

Bund und Land würden nun gemeinsam handeln, "um die Welt Schritt für Schritt in Ordnung zu bringen in dieser wunderschönen Gegend", sagte Merkel. Am Mittwoch werde das Kabinett in Berlin ein Programm für schnelle Hilfe verabschieden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte hierfür bereits die Summe von 300 Millionen Euro genannt.

Die Kanzlerin versicherte, neben schneller Hilfe werde der Bund langfristig Unterstützung leisten. Sie werde Ende August wiederkommen - "damit wir das Langer-Atem-Haben deutlich machen".

"Werden nicht ruhen, bis die Menschen gefunden werden"

Begleitet wurde die Kanzlerin unter anderem von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Wie zuvor schon Merkel, bedankte auch sie sich ausdrücklich bei den Einsatzkräften und den Lokalpolitikern vor Ort.

Sie gehe von einem "Kraftakt auf lange, lange Zeit" aus, bis der Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten bewältigt ist. "Es wird lange dauern, bis die Leute wieder sagen können: Ich erkenne meine Heimat wieder", sagte Dreyer. Vorrang habe nun die Suche nach den noch immer Vermissten. "Wir werden nicht ruhen, bis die Menschen, die vermisst werden, gefunden werden", versprach sie.

Mindestens 157 Todesopfer

Bei der schwersten Hochwasserkatastrophe in Deutschland seit Jahrzehnten wurden viele Häuser zerstört. Brücken, Straßen und Bahnstrecken liegen in Trümmern. In vielen von der Flut schwer getroffenen Gebieten dauert die Suche nach Vermissten weiter an. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigt.

Bisher kamen allein im rheinland-pfälzischen Kreis Ahrweiler nach Polizeiangaben mindestens 110 Menschen ums Leben, 670 wurden verletzt. In Nordrhein-Westfalen lag die Zahl der bestätigten Todesopfer bei 46. Bei den Überflutungen in Bayern starb mindestens ein Mensch.

Suche nach Angehörigen in Erftstadt

Auch in Erftstadt westlich von Köln suchen zahlreiche Menschen noch nach ihren Angehörigen. 34 Menschen wurden bei der "Personenauskunftsstelle" der Stadt gemeldet, deren Aufenthaltsort ungewiss ist, sagte ein Sprecher des Rhein-Erft-Kreises. Noch am Samstag lag die Zahl der Gesuchten bei 59. "Es konnten zum Glück schon einige gefunden werden", sagte der Sprecher.

Im Stadtteil Blessem wollen Fachleute die Stabilität des Untergrunds prüfen. Sie sollen nach Angaben der Stadt die Abbruchkanten eines Erdrutsches untersuchen. Die Lage sei unverändert angespannt. In Blessem war durch die Fluten ein riesiger Krater entstanden. Mindestens drei Wohnhäuser und ein Teil der Burg stürzten ein.

Kramp-Karrenbauer bei Soldaten: "Alle sind tief betroffen"

Auch Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer war am Sonntag in das Hochwassergebiet gereist. SIe zeigte sich bei einem Besuch in Erftstadt bestürzt. "Es fehlen mir ein bisschen die Worte", sagte die CDU-Ministerin dem WDR. Sie habe mit Soldatinnen und Soldaten gesprochen, die vor Ort im Hilfseinsatz seien. Darunter sehr einsatzerfahrene, die beim Oderhochwasser oder viel im Ausland waren. "Alle haben mir gesagt, so etwas wie hier haben sie noch nie erlebt, alle sind tief betroffen", sagte Kramp-Karrenbauer.

Insgesamt sind derzeit rund 800 Soldaten mit etwa 110 Fahrzeugen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung unterwegs. Die große Herausforderung für die nächsten Tage werde sein, bei der Wiederherstellung von Infrastruktur abzuklären, wo die Truppe helfen könne. Das brauche eine "ganz, ganz große Kraftanstrengung", sagte Kramp-Karrenbauer.

Unwetterschäden an 600 Kilometern Bahngleisen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zufolge wird das endgültige Ausmaß der Infrastrukturschäden erst nach weiteren Räumungsarbeiten zu beurteilen sein. "Wenn an der Ahr von 35 Brücken wohl 20 zerstört sind, dann kann man jetzt schon die Riesenaufgabe, die vor uns steht, erahnen", sagte Scheuer der "Passauer Neuen Presse" und dem "Donaukurier".

Auch Prognosen zur Freigabe von Bahnstrecken seien "erst nach ausgiebiger Schadensbegutachtung möglich, die aufgrund der komplizierten Lage vor Ort aber nur langsam voranschreiten". Nach Angaben der Deutschen Bahn zeige ein erstes Lagebild, dass es in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz "massive Beschädigungen" an 80 Stationen und Haltepunkten sowie an Gleisen auf mehr als 600 Kilometern Länge gebe.

Telekommunikationsunternehmen kommen beim Wiederaufbau der Netzversorgung indes voran, nachdem der Mobilfunk in den Hochwasser-Regionen teilweise ausgefallen war. Von den rund 150 betroffenen Stationen seien inzwischen wieder zwei Drittel in Betrieb, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers Telefónica (o2) am Sonntag.