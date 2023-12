eilmeldung Trauer um CDU-Politiker Wolfgang Schäuble gestorben Stand: 27.12.2023 09:27 Uhr

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist tot. Der CDU-Politiker hatte während seiner politischen Laufbahn viele Posten inne: Im Bund war er Innen- sowie Justizminister, für seine Partei Vorsitzender Fraktionschef.

Der ehemalige Bundestagspräsident und CDU-Chef Wolfgang Schäuble ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Er sei im Kreise seiner Familie zu Hause am Dienstagabend gegen 20 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte die Familie des Politikers mit.

Kein anderer Politiker gehörte dem Bundestag so lange an wie Schäuble: 1972 erhielt er sein erstes Mandat, bis zu seinem Tod gehörte er dem Parlament an. Unter dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl war er zunächst Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben. Von 1989 bis 1991 hatte er das Amt als Bundesinnenminister inne.

Schäuble handelte nach dem Mauerfall in der DDR den Einigungsvertrag mit aus. Seit dem Attentat eines geistig verwirrten Mannes auf ihn im Oktober 1990 saß Schäuble im Rollstuhl, seine politische Karriere ging aber weiter. Von 1991 bis 2000 führte er die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Nach dem Machtverlust der Union 1998 wurde Schäuble im Zuge der Neuaufstellung der CDU-Parteichef. Unter Kanzlerin Angela Merkel war er erneut Innenminister und dann Finanzminister. Als Bundestagspräsident diente er von 2017 bis 2021.