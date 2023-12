Reaktionen auf Schäubles Tod "Deutschland verliert einen scharfen Denker" Stand: 27.12.2023 11:29 Uhr

Die deutsche Politik trauert um Wolfgang Schäuble. Ein "großer Staatsmann" sei gestorben, ein "enger Ratgeber", "einer der bedeutendsten Demokraten", würdigen Politiker und ehemalige Weggefährten den Verstorbenen.

Parteiübergreifend haben Politikerinnen und Politiker Wolfgang Schäuble nach dessen Tod Respekt gezollt und ihre Anteilnahme mit der Familie des früheren Bundesinnenministers und Bundestagspräsidenten zum Ausdruck gebracht.

Wolfgang Schäuble habe Deutschland durch sein politisches Wirken mehr als ein halbes Jahrhundert lang geprägt, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz im Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, über den ehemaligen CDU-Vorsitzenden. "Mit ihm verliert Deutschland einen scharfen Denker, leidenschaftlichen Politiker und streitbaren Demokraten. Meine Gedanken sind heute bei seiner Familie", so Scholz.

Auch in einer kurz darauf veröffentlichten Stellungnahme rückte der Kanzler die "beeindruckende und sehr lange Politiker-Karriere" Schäubles in den Fokus. "Sein Intellekt, seine Freude an der demokratischen Auseinandersetzung, sein konservatives Weltbild und seine rhetorische Schärfe zeichneten ihn in all dieser Zeit ganz besonders aus", hieß es in der Erklärung.

Olaf Scholz Deutschland verliert einen prägenden Christdemokraten, der gerne stritt und dabei doch nie aus dem Blick verlor, worum es geht in der Politik: Das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser zu machen.

"Große Trauer" um einen "engen Ratgeber"

Der amtierende CDU-Chef Friedrich Merz sprach auf X vom Verlust des "engsten Vertrauten und Ratgebers", den er je gehabt habe. Die Nachricht vom Tod des 81-Jährigen habe ihn mit großer Trauer erfüllt.

Auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder betonte die "großen Verdienste", die Schäuble in den von ihm ausgeübten politischen Ämtern um Deutschland erworben habe. Die CSU werde "ihm ein ehrendes Andenken bewahren".

Als "meinen wichtigsten Mentor und einen väterlichen Freund", beschrieb Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn Schäuble. Der frühere Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erinnerte an seine eigene Zeit als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium unter Schäuble und schrieb, einst habe er auf einen "Kanzler Schäuble" gehofft.

"Wir haben einen der größten Diener unseres Landes verloren", hieß es vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Niemand habe die Bundesrepublik mit seinem politischen Sachverstand und Scharfsinn so lange geprägt wie Schäuble.

"Durch und durch Parlamentarier"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser beschrieb Schäuble als "einen der bedeutendsten Demokraten", einen "großen Staatsmann" und als "einen Architekt der Deutschen Einheit". "Sein Wort hatte großes Gewicht - als Minister, als Präsident des Deutschen Bundestages und auch in den vergangenen Jahren darüber hinaus. Er lebte und wirkte in Verantwortung für unser Land - bis zuletzt", so die SPD-Politikerin.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sprach der Familie Schäubles ihr tiefes Mitgefühl aus. "Kaum ein Politiker hat die jüngste deutsche Geschichte und unsere demokratische Kultur so geprägt wie Wolfgang Schäuble", äußerte sich die Grünen-Politikerin und hob besonders Schäubles Einsatz für die deutsche und europäische Einigung hervor.

Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, die das Amt 2021 von Schäuble übernommen hatte, kondolierte auf X den Angehörigen des Verstorbenen. Die Vizepräsidentin des Bundestags, Katrin Göring-Eckardt, erklärte, Deutschland verliere "einen leidenschaftlichen Verteidiger unserer parlamentarischen Demokratie". Schäuble sei "durch und durch Parlamentarier" gewesen, "ein politischer Intellektueller", schrieb die Grünen-Politikerin. Sie habe ihn als "meinungsstarken und verlässlichen Menschen kennengelernt" und "seine Stärke im Argument geschätzt, die Streitbarkeit, nicht immer das Beharren, aber immer die Offenheit im Gespräch zu bleiben, auf hohem Niveau und herausfordernd".

Ähnlich äußerte sich die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge. Schäubles Arbeit "hat dieses Land geprägt", betonte sie und dankte dem CDU-Politiker "für seinen beeindruckenden Einsatz für unseren Parlamentarismus und unsere Demokratie".

"Er hat sein Leben in den Dienst des Landes gestellt"

Auch abseits der Politik wurde das Wirken Schäubles gewürdigt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland schrieb auf X, Schäuble habe "sein Leben in den Dienst unseres Landes gestellt und war ein enger Freund der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie".