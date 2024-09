Nach Änderung der Wahlregeln CDU-Politiker König neuer Landtagspräsident in Thüringen Stand: 28.09.2024 12:00 Uhr

Der Thüringer Landtag hat in seiner konstituierenden Sitzung den CDU-Politiker Thadäus König zum neuen Landtagspräsidenten gewählt. König setzte sich im ersten Wahlgang gegen die AfD-Kandidatin Wiebke Muhsal durch.

Der CDU-Abgeordnete Thadäus König ist vom Thüringer Landtag mit 54 von 87 abgegebenen Stimmen zum Präsidenten des Parlaments gewählt worden. Die CDU hatte sich im Vorfeld mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), der Linken und der SPD auf König als Konsenskandidaten geeinigt. Für seine Gegenkandidatin Wiebke Muhsal von der AfD stimmten 32 Abgeordnete ihrer Fraktion, es gab eine Enthaltung.

Erste Sitzung abgebrochen

Der erste Versuch am Donnerstag, einen Landtagspräsidenten zu wählen, musste nach hitzigen Auseinandersetzungen um den Ablauf abgebrochen werden. Der Landesverfassungsgerichtshof in Weimar stellte daraufhin in einem Eilverfahren klar, welchen Regeln der AfD-Politiker Jürgen Treutler, der die Sitzung als ältester Abgeordneter leitete, folgen muss.

Das Gericht entschied auf Antrag der CDU-Fraktion unter anderem, dass das Parlament das Recht hat, vor der Wahl eines Präsidenten die Geschäftsordnung zu ändern. Eine Abstimmung über einen entsprechenden Antrag von CDU und BSW hatte Treutler am Donnerstag stundenlang verhindert.

Vorschlagsrecht neu geregelt

Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs konnte das Parlament in Erfurt in seiner heutigen Sitzung das Vorschlagsrecht zur Wahl des Landtagspräsidenten neu regeln. Bisher war der Vorschlag eines Kandidaten zunächst der stärksten Fraktion und damit der AfD vorbehalten. Mit der Änderung konnte König bereits im ersten Wahlgang vorgeschlagen werden und erhielt die nötige einfache Mehrheit.

König sagte nach seiner Wahl, er wolle die Sitzungen des Landtags unparteiisch führen und die Verfassung des Freistaates achten. "Sie können sicher sein, dass ich im Einklang mit der Verfassung und der Geschäftsordnung die Würde und die Rechte des Landtags wahren, seine Arbeit fördern, Verhandlungen gerecht und unparteiisch leiten und die Ordnung im Hause wahren werde", sagte König in seiner ersten Rede.

Regierungsbildung weiter schwierig

CDU, BSW, Linke und SPD hatten schon vorab erklärt, sie würden keinen AfD-Abgeordneten in das zweithöchste Thüringer Staatsamt wählen. Die AfD ist in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft. Alle anderen Parteien weigern sich, mit ihr zusammenzuarbeiten.

Nach ihrem Wahlsieg hat die AfD 32 Sitze im Landtag, danach kommen die CDU mit 23 Sitzen, das BSW mit 15, die Linkspartei mit zwölf und die SPD mit sechs Sitzen. Eine Regierungsbildung ist unter anderem schwierig, weil die CDU eine Koalition mit den Linken ausschließt.