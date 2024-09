eilmeldung Streit um Landtagspräsidenten Thüringer CDU-Fraktion ruft Verfassungsgericht an Stand: 26.09.2024 17:04 Uhr

Nach chaotischen Wortgefechten und Unterbrechungen der konstituierenden Sitzung im Thüringer Landtag hat die CDU-Fraktion "zum letzten Mittel" gegriffen und das Landesverfassungsgericht angerufen. Die Sitzung wurde unterbrochen.

Im Streit um die Wahl eines Präsidenten oder einer Präsidentin musste die erste Sitzung des neugewählten thüringischen Landtags vorerst unterbrochen werden. Auslöser war ein Streit zwischen der AfD und den anderen Fraktionen über die Tagesordnung. Die CDU und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wollten mit einem Antrag zur Geschäftsordnung das Verfahren zur Wahl des Landtagspräsidenten ändern, um einen Abgeordneten der AfD auf dem Spitzenposten zu verhindern.

Der AfD-Politiker Jürgen Treutler, der als ältester Abgeordneter die Sitzung leitete, weigerte sich stundenlang, über den Antrag abstimmen zu lassen. Es kam zu mehreren Unterbrechungen und hitzigen Diskussionen im Erfurter Parlament.

Anruf beim Verfassungsgerichtshof

Die CDU-Fraktion rief daraufhin den Thüringer Verfassungsgerichtshof an, weil Alterspräsident Treutler aus ihrer Sicht die Verfassung mehrfach brach und Rechte der Abgeordneten verletzte. Seine Fraktion habe damit nach einer chaotischen Landtagssitzung "zum letzten Mittel" gegriffen, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Andreas Bühl. Das Verfassungsgericht muss nun feststellen, ob es rechtens ist, dass sich die neu gewählten Abgeordneten eine neue Geschäftsordnung geben.

Was ist eine konstituierende Sitzung? Eine konstituierende Sitzung ist die erste Sitzung eines Parlaments am Beginn einer neuen Legislaturperiode. In dieser Sitzung muss manches neu organisiert und geregelt werden. Ehemalige Abgeordnete sind ausgeschieden, neue kommen hinzu. Die Mehrheiten und damit die Machtverhältnisse haben sich geändert.



In der konstituierenden Sitzung des Landtages werden zunächst diejenigen gewählt, die für die ordnungsgemäße Durchführung der künftigen Sitzungen verantwortlich sind. Dies sind im Thüringer Landtag zunächst der Landtagspräsident oder die Landtagspräsidentin, seine oder ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter und die Schriftführerinnen und Schriftführer.

Die AfD ist in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestuft. Alle anderen Parteien weigern sich, mit ihr zusammenzuarbeiten. Die Wahl des Landtagspräsidenten gilt als Testfall dafür, wie die AfD Blockademöglichkeiten in einem deutschen Parlament nutzen wird und ob die anderen Parteien in der Ablehnung von AfD-Ansprüchen zusammenarbeiten.

Die AfD hat nach ihrem Wahlsieg 32 Sitze im Landtag, danach kommen die CDU mit 23 Sitzen, das BSW mit 15, die Linke mit zwölf und die SPD mit sechs Sitzen. Eine Regierungsbildung ist unter anderem schwierig, weil die CDU eine Koalition mit den Linken ausschließt.