Die Insolvenz von Thomas Cook betrifft Hunderttausende Urlauber. Die britische Regierung kündigte die "größte Rückholaktion in Friedenszeiten" an. Das deutsche Recht schützt Pauschaltouristen vor den Folgen von Insolvenzen.

Die Insolvenz des britischen Touristikunternehmens Thomas Cook betrifft 600.000 Urlauber, darunter 140.000 Deutsche. Zudem seien "für Reisen mit Abreisen heute und morgen rund 21.000 Gäste gebucht", teilte die Thomas Cook GmbH mit. Das Unternehmen veranstaltet Kreuzfahrten, betreibt Hotels, Ressorts und unterhält Airlines.

Von den 105 Flugzeugen im Konzern fliegen 58 für das deutsche Tochterunternehmen Condor. Flüge von Condor finden nach wie vor planmäßig statt, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Natürlich gebe es besorgte Kunden, die sich bei dem Ferienflieger telefonisch meldeten. Denen könne sie aber sagen, dass "der Flug normal geht".

Aus rechtlichen Gründen dürfe Condor aber Urlauber, die mit Thomas-Cook-Veranstaltern gebucht haben, nicht mehr an ihr Reiseziel bringen, teilte die Airline mit.

Reisen können nicht gewährleistet werden

Die deutschen Veranstaltertöchter, zu denen Marken wie Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature gehören, hingegen stoppten den Verkauf von Reisen nach eigenen Angaben komplett.

Der Konzern informierte auf seiner Website darüber, dass Reisen mit den Daten 23. und 24. September nicht gewährleistet werden könnten. Betroffene Gäste würden baldmöglichst kontaktiert. Kunden anderer auf der Seite aufgeführter Veranstalter werden gebeten, sich direkt an die Veranstalter zu wenden.

Schutz für Pauschaltouristen

Viele Touristen sitzen aber in Folge der Pleite an Urlaubsorten fest. Die britische Regierung kündigte deshalb bereits eine Rückholaktion für 150.000 Briten an - die größte derartige Aktion in der Geschichte des Landes.

In Deutschland sind Versicherer in der Verantwortung, Pauschalurlauber im Notfall zurückzubringen. Das deutsche Recht sieht eine Pflicht vor, bei jeder Pauschalreise einen Reisesicherungsschein mitzuliefern, der Touristen vor den Folgen von Insolvenzen schützen soll.

In der Praxis helfen meist andere Fluggesellschaften, Touristen zurückzubringen, wenn deren Anbieter oder die gebuchte Airline Pleite ist. So war es jüngst auch im Falle der insolventen Germania, die Anfang Februar Insolvenz angemeldet hatte und sofort den Flugbetrieb einstellte

"Erdbeben" für Tourismus in Griechenland

Gravierende Folgen könnte die Insolvenz für den griechischen Tourismussektor haben. "Das ist ein Erdbeben der Stärke 7, und der Tsunami kommt erst noch", sagte der Präsident des kretischen Tourismusverbands, Michalis Vlatakis, griechischen Medien. So hätten auf Kreta rund 70 Prozent aller Tourismusunternehmen Verträge mit Thomas Cook.

Allein 2019 habe das Unternehmen gut 400.000 Besucher nach Kreta gebracht. "Derzeit sind noch etwa 20.000 da", sagte Vlatakis. Die Insolvenz von Thomas Cook werde den griechischen Tourismus nachhaltig prägen, so Vlatakis.