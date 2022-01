Zweite Amtszeit als Bundespräsident Auch Union unterstützt Steinmeier Stand: 05.01.2022 10:27 Uhr

Nach SPD, Grünen und FDP unterstützt auch die Union eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Präsidien von CDU und CSU beschlossen eine entsprechende Empfehlung.

Die Spitzen von CDU und CSU unterstützen die Kandidatur von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine zweite Amtszeit. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios sprachen die Präsidien der Schwesterparteien in einer gemeinsamen Sitzung die Empfehlung an die Unionsvertreter in der Bundesversammlung am 13. Februar aus, Steinmeier für eine weitere fünfjährige Amtszeit zu wählen. SPD, Grüne und FDP hatten sich bereits für Steinmeier ausgesprochen.

Dessen Wiederwahl gilt deshalb nun als sicher. Die Stimmen auf dem Koalitionslager hätten ausgereicht, Steinmeier bereits im ersten Wahlgang wiederzuwählen. Steinmeier, der heute 66 Jahre alt wird, ist seit 2017 Bundespräsident.

Zuletzt Rückendeckung für Steinmeier

Aus der CDU/CSU hatte es zuletzt geheißen, dass sich viele eine weitere Amtszeit Steinmeiers gut vorstellen könnten. Am Dienstag äußerte sich auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst entsprechend. "Das Amt des Bundespräsidenten verdient Respekt. Aus dieser staatspolitischen Verantwortung heraus werde ich persönlich Frank-Walter Steinmeier für eine zweite Amtszeit unterstützen", sagte Wüst den Zeitungen der Funke Mediengruppe und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Im Dezember hatte Wüst noch gefordert, die Union solle mit einer eigenen Kandidatin antreten. Nun sagte er: "Ich habe immer deutlich gemacht, dass es keine Kandidatur ohne Aussicht auf eine Mehrheit geben darf - das würde dem Wunsch nach mehr Frauen in höchsten Staatsämtern nach dem Abschied von Angela Merkel nur schaden." Nun wollen CDU und CSU nach Informationen aus der Sitzung auf die Aufstellung eines eigenen Kandidaten verzichten.

AfD plant offenbar eigenen Kandidaten

Dagegen will die AfD auch bei der diesjährigen Wahl voraussichtlich mit einem eigenen Kandidaten antreten. Das berichtet die Agentur AFP unter Berufung auf einen Parteisprecher. Es gäbe jedenfalls entsprechende Überlegungen. Eine Entscheidung darüber, wer für die AfD kandidieren soll, sei aber noch nicht gefallen. Dies soll am Montag auf einer Telefonkonferenz des Bundesvorstands beschlossen werden.

Bei der Wahl 2017 hatte die AfD den Bundestagsabgeordneten Albrecht Glaser gegen Steinmeier ins Rennen geschickt. Albrecht bekam bei der Abstimmung in der Bundesversammlung 42 Stimmen.

Damals war Steinmeier als gemeinsamer Kandidat der Großen Koalition aus Union und SPD angetreten. Vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten war der Politiker unter anderem Bundesaußenminister, SPD-Kanzlerkandidat und -Fraktionschef.